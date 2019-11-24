Двое из пяти неправильно диагностируют у себя серьезные заболевания после поиска симптомов в Google, - исследование

Двое из пяти неправильно диагностируют у себя серьезные заболевания после поиска симптомов в Google, - исследо

В интернете можно получить неограниченный доступ к информации. В большинстве случаев наличие практически неограниченного доступа к любым знаниям, является положительным моментом и экономит время. Но новое исследование показывает, когда дело доходит до медицинских вопросов, лучше просто посетить врача, которые ранее уже просили не ставить диагноз по статьям из Wikipedia. Тем временем двое из пяти (43%) американцев убедили себя, что страдают от серьезного заболевания после поиска симптомов в Google.

Об этом свидетельствуют данные опроса 2 тысяч американцев, пишет StudyFinds.

Диагностировать заболевание и связать точки между конкретными симптомами сложно, и зачастую внешность может быть обманчива. Поход к врачу редко бывает особенно увлекательным занятием, но важно проконсультироваться с квалифицированным медицинским работником, если вы считаете, что что-то не так с вашим здоровьем. Медицинские веб-сайты, посвященные информации о болезнях, могут быть в определенной степени полезны, но делать выводы и назначать себе лечение на основании их данных не стоит.

Несмотря на то, что 65% респондентов заявили, что использовали Google для самодиагностики, большинство признало, что эта практика в конечном итоге принесла больше вреда, чем пользы. В целом, 74% из этой группы сообщили, что беспокоились еще больше после обращения к "Доктору Google".

Медицинские советы и информация, найденная респондентами в интернете, на самом деле оказались точными менее чем в 40% случаев.

Опрос, проведенный LetsGetChecked, показал, что не все сразу обращаются в интернет за медицинской помощью; 51% респондентов по-прежнему обращаются к врачу в качестве первого курса действий.

При этом многие американцы (26%) даже не имеют врача первичной медицинской помощи, а еще шесть из 10 признают, что они активно избегают кабинетов врачей. Когда эту группу спросили, почему они предпочитают не посещать врача, наиболее распространенным ответом была высокая стоимость обслуживания (47%), после чего последовало убеждение, что врачи не поверят тому, что они говорят о своих симптомах (37%), и просто не успевает (37%).

Что касается мотивации американцев посещать своего местного врача, почти половина респондентов (47%) говорят, что они были бы более открыты для посещения врача, если бы знали, что их результаты будут объяснены им в четкой форме. Более доступное медицинское обслуживание (46%) также будет большим стимулом, также респонденты посещали бы врача чаще, если бы поездка была бы более удобной с точки зрения планирования (43%).

Респондентов также проверили на знание человеческого тела, используя несколько вопросов с несколькими вариантами ответов. Перед этим 68% респондентов сообщили, что считают себя осведомленными о человеческом теле, но результаты показали немного другую статистику. Например, только 45% смогли успешно ответить, где расположена щитовидная железа (основание шеи). Еще 22% неправильно ответили, что щитовидная железа является частью дыхательной системы. На самом деле щитовидная железа является неотъемлемой частью эндокринной системы организма.

Как сообщали Українські Новини, компания Google тайно собирает персональные медицинские данные миллионов пациентов.

Тем временем американские медики предложили следить за эпидемиями с помощью Twitter.