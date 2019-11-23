В новом сезоне "Короны" воссоздали скандальное фото принцессы Маргарет, где на ней только тиара

В то время как Елизавета II не надела корону Британской империи в третий раз за 66 лет, мировая пресса активно обсуждает выход третьего сезона популярного сериала о британской королевской семье "Корона". Ведущие газеты в Великобритании и США обращают внимание на малейшие подробности в новых сериях и сравнивают их с настоящими событиями, происходившими в жизни королевы Елизаветы II, ее родственников и всей страны, сообщает "BBC Україна". В частности, много шума наделала сцена, где сестра королевы, ныне покойная принцесса Маргарет, принимает ванну с бриллиантовой тиарой на голове. По мнению газеты Daily Telegraph, если бы Маргарет была жива, она бы научила современных "инстаграмщиц", как делать фото, что будоражат мир и остаются в истории. Газета рассказывает, что в сериале сцена воспроизведена благодаря частному фото, которое сделал муж Маргарет, лорд Сноудон, в 1962 году. Пара собиралась на вечеринку, и Маргарет с прической, ценной тиарой на голове и при полном макияже решила принять ванну. "Если бы интернет существовал в 1962 году, его бы просто разорвало от вида принцессы Маргарет в ванне в Кенсингтонском дворце, на которой только бриллиантовая тиара и кокетливая улыбка", - отмечает Daily Telegraph. Газета добавляет, что мир увидел "скандальное фото" только в 2006 году, когда к тому времени уже бывший муж сестры королевы организовал собственную фотовыставку. Тиара, в которой изображена Маргарет, уже стала артефактом. Королевская семья приобрела ее незадолго до свадьбы принцессы, в 1959 году. Тогда за такое количество бриллиантов заплатили 5500 фунтов стерлингов. Сегодня эта сумма равнялась бы почти 40 тысячам фунтов. После смерти Маргарет в 2002 году украшение продали частному коллекционеру на аукционе Кристи за 1,4 миллиона фунтов стерлингов. Как сообщали Українські Новини, 4-летняя принцесса Шарлотта пошла в первый класс, а принц Гарри и Меган крестили сына с нарушением традиций.