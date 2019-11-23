В новом сезоне "Короны" воссоздали скандальное фото принцессы Маргарет, где на ней только тиара

В частности, много шума наделала сцена, где сестра королевы, ныне покойная принцесса Маргарет, принимает ванну с бриллиантовой тиарой на голове. По мнению газеты Daily Telegraph, если бы Маргарет была жива, она бы научила современных "инстаграмщиц", как делать фото, что будоражат мир и остаются в истории.

Газета рассказывает, что в сериале сцена воспроизведена благодаря частному фото, которое сделал муж Маргарет, лорд Сноудон, в 1962 году. Пара собиралась на вечеринку, и Маргарет с прической, ценной тиарой на голове и при полном макияже решила принять ванну.

"Если бы интернет существовал в 1962 году, его бы просто разорвало от вида принцессы Маргарет в ванне в Кенсингтонском дворце, на которой только бриллиантовая тиара и кокетливая улыбка", - отмечает Daily Telegraph.

Газета добавляет, что мир увидел "скандальное фото" только в 2006 году, когда к тому времени уже бывший муж сестры королевы организовал собственную фотовыставку.

Тиара, в которой изображена Маргарет, уже стала артефактом. Королевская семья приобрела ее незадолго до свадьбы принцессы, в 1959 году. Тогда за такое количество бриллиантов заплатили 5500 фунтов стерлингов. Сегодня эта сумма равнялась бы почти 40 тысячам фунтов. После смерти Маргарет в 2002 году украшение продали частному коллекционеру на аукционе Кристи за 1,4 миллиона фунтов стерлингов.

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