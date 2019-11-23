подписаться на рассылку
24 24.3
26.35 26.9
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • В новом сезоне "Короны" воссоздали скандальное фото принцессы Маргарет, где на ней только тиара
23 ноября 2019, суббота, 18:27 33
Жизнь 2019-11-23T18:36:34+02:00
Українські Новини
В новом сезоне "Короны" воссоздали скандальное фото принцессы Маргарет, где на ней только тиара

В новом сезоне "Короны" воссоздали скандальное фото принцессы Маргарет, где на ней только тиара

Великобритания, Сериал, Принцесса, Корона, королевская семья
Принцесса Маргарет. Фото: Википедия
Принцесса Маргарет. Фото: Википедия

В то время как Елизавета II не надела корону Британской империи в третий раз за 66 лет, мировая пресса активно обсуждает выход третьего сезона популярного сериала о британской королевской семье "Корона". Ведущие газеты в Великобритании и США обращают внимание на малейшие подробности в новых сериях и сравнивают их с настоящими событиями, происходившими в жизни королевы Елизаветы II, ее родственников и всей страны, сообщает "BBC Україна".

В частности, много шума наделала сцена, где сестра королевы, ныне покойная принцесса Маргарет, принимает ванну с бриллиантовой тиарой на голове. По мнению газеты Daily Telegraph, если бы Маргарет была жива, она бы научила современных "инстаграмщиц", как делать фото, что будоражат мир и остаются в истории.

Газета рассказывает, что в сериале сцена воспроизведена благодаря частному фото, которое сделал муж Маргарет, лорд Сноудон, в 1962 году. Пара собиралась на вечеринку, и Маргарет с прической, ценной тиарой на голове и при полном макияже решила принять ванну.

"Если бы интернет существовал в 1962 году, его бы просто разорвало от вида принцессы Маргарет в ванне в Кенсингтонском дворце, на которой только бриллиантовая тиара и кокетливая улыбка", - отмечает Daily Telegraph.

Газета добавляет, что мир увидел "скандальное фото" только в 2006 году, когда к тому времени уже бывший муж сестры королевы организовал собственную фотовыставку.

Тиара, в которой изображена Маргарет, уже стала артефактом. Королевская семья приобрела ее незадолго до свадьбы принцессы, в 1959 году. Тогда за такое количество бриллиантов заплатили 5500 фунтов стерлингов. Сегодня эта сумма равнялась бы почти 40 тысячам фунтов. После смерти Маргарет в 2002 году украшение продали частному коллекционеру на аукционе Кристи за 1,4 миллиона фунтов стерлингов.

Как сообщали Українські Новини, 4-летняя принцесса Шарлотта пошла в первый класс, а принц Гарри и Меган крестили сына с нарушением традиций.

Больше новостей о: Великобритания Сериал Принцесса Корона королевская семья

Архив
Новости
Подозрение НАБУ политически мотивировано и ставит под угрозу работу агрохолдинга "Укрлендфарминг", - глава компании Бахматюк 17:51
Ехал к старым друзьям: "Вор в законе" по кличке "Тенго Гальский" задержан на пути в Киев 17:24
Голодомор.
Общая боль: Украина почтила минутой молчания память жертв Голодомора 16:45
Миссия МВФ покинула Украину, отметив продвижение в реформах 16:21
Добыча угля. Фото: СБУ
Мужчина платил боевикам за добычу угля на Донбассе, который поставлял в ЕС 15:42
больше новостей
Роман Иванисов. Фото: 4vlada.com
Депутат Иванисов с 3 дружками изнасиловал в машине девушку, – текст приговора 18:55
Мороз до -14 и мокрый снег: прогноз погоды на выходные 13:23 Карта
Выпадет снег и похолодает до -11: прогноз погоды на воскресенье 13:55 Карта
Гоструда хочет лишить права голоса безработных 06:20
Cуд вызвал Вятровича по делу "ненацисткой" символики СС "Галичина" 08:25 Дополнено
больше новостей
Глава Аграрного Фонда вошел в топ-25 CEO Украины и был отстранен в этот же день 09:39 Инфографика
Роман Иванисов. Фото: 4vlada.com
Депутат Иванисов с 3 дружками изнасиловал в машине девушку, – текст приговора 18:55
Гоструда хочет лишить права голоса безработных 06:20
В Германии ученые создали экологически нейтральный бензин из углекислого газа 21:55
"Слуга народа" планирует голосовать за запуск рынка земли в декабре 11:23
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok