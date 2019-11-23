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23 ноября 2019, суббота, 21:51 27
Lifestyle 2019-11-23T21:51:26+02:00
Українські Новини
Опережая суету Черной пятницы: что лучше покупать в воскресенье по лунному календарю

Опережая суету Черной пятницы: что лучше покупать в воскресенье по лунному календарю

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Покупки. Фото: pixabay
Покупки. Фото: pixabay

До Черной пятницы осталось меньше недели, а выходные – подходящее время спланировать покупки и просмотреть, какие магазины предлагают скидки. Тем, кто не хочет откладывать все на последний день и приобрести нужные вещи без спешки, может помощь лунный календарь покупок на воскременье 24 ноября.

День благоприятен для покупки модных аксессуаров, предметов искусства, дизайна, товаров для обучения, товаров для путешествий, сообщает Astroworld.

Лучше не покупать в воскресенье товары для мужчин, изделия из металла, стали, оружия, оборудование для подключения к интернету, программное обеспечение.

Обратите внимание, для каких покупок удачна эта неделя. Также может быть интересно, где украинцы все чаще делают покупки, и потому так дешевле. Для тех, кто собрался на шопинг, будут полезными лайфхаки, как не остаться без гроша в период больших распродаж, особенно в Черную пятницу.

Напомним также, что советуют астрологи всем звездам зодиака в воскресенье, 24 ноября, а также как лучше начать следующую неделю. По прогнозу астролога, последний месяц года будет благосклонным к решительным людям, которые не боятся нового в жизни.

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