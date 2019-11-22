ЕБРР и ЕИБ выделят Украине почти миллиард евро на реконструкцию дорог

Европейский инвестиционный банк и Европейский банк реконструкции и развития решили выделить 900 млн евро Украине на реконструкцию дорог.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства, передают Українські Новини.

"Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подписал два документа на общую сумму 900 млн евро по проекту софинансирования Европейским инвестиционным банком и Европейским банком реконструкции и развития строительства и реконструкции украинских дорог", - говорится в нем.

Отмечается, что деньги пойдут на реконструкцию в районе автодороги М05 "Киев - Одесса" в Черкасской, Николаевской и Одесской областях, а также строительство северного участка объездной дороги вокруг Львова.

"Это 340 километров в пяти областях. Уже через три года трасса "Киев - Одесса" станет первым автобаном европейского уровня по всей протяженности!", - подчеркнул Гончарук.

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