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22 ноября 2019, пятница, 14:39 456
Политика 2019-11-22T14:45:30+02:00
Українські Новини
Объявление Олега Бахматюка в розыск незаконно и свидетельствует о конфликте интересов Директора НАБУ, – заявле

Объявление Олега Бахматюка в розыск незаконно и свидетельствует о конфликте интересов Директора НАБУ, – заявление Укрлендфарминг

Олег Бахматюк, VAB Банк, Бахматюк, Ukrlandfarming, НАБУ, Укрлендфарминг, Сытник Артем, Николай Надейко

НАБУ объявило в национальный розыск экс-владельца VAB банка Олега Бахматюка. В компании Бахматюка заявляют, что объявление является незаконным и политически мотивированным - в этом деле у Артема Сытника есть прямой конфликт интересов, и он заинтересован в давлении на свидетеля, чтобы не потерять должность директора НАБУ.

"Мы считаем объявления в розыск Олега Бахматюка юридическим нонсенсом, ведь сначала должно было быть вручено подозрение, чего по факту не произошло - НАБУ направило подозрение неизвестно куда, а не вручило согласно определенному действующим законодательством порядке, - говорится в заявлении на сайте компании Олега Бахматюка "Укрлендфарминг". - Обращаем внимание, что грубые процессуальные нарушения, на которые пошел директор НАБУ Артем Сытник, происходят на фоне коррупционного скандала, связанного с самим Сытником. Сегодня должен был состояться суд, где рассматривалась бы апелляция по делу элитного отдыха Сытника за чужой счет. Артем Сытник хотел отменить решение суда первой инстанции, где он был признан виновным в коррупционном деянии. В случае окончательного подтверждения его вины Сытник не сможет занимать должность директора НАБУ после внесения в реестр лиц, совершивших коррупционные правонарушения, и будет вынужден уйти в отставку. Но Артем Сытник на заседание апелляционного суда не явился, а судья этого суда заявил о самоотводе".

Это дело подтверждает заявления о существовании конфликта интересов у Артема Сытника по делу VAB-банка, ведь ключевой свидетель, который и оплачивал элитный отдых директора НАБУ - Николай Надейко, дал показания против Сытника, которые подтвердились финансовыми документами. Николай Надейко - советник сестры Олега Бахматюка. Он заявлял, что Сытник через доверенное лицо просил его изменить показания по этому делу. Надейко отказался давать ложные показания и заявил, что готов пройти детектор лжи, чтобы доказать правдивость своих показаний, уже доказанных следствием.

Дело НАБУ против Олега Бахматюка очевидно используется Сытником с целью давления на свидетеля. Мы считаем, что одним из главных мотивов таких действий директора НАБУ есть страх потерять должность. Артем Сытник готов идти на грубые нарушения действующего законодательства, как это происходит с объявлением в розыск Олега Бахматюка, - говорится в заявлении. Подчеркиваем, что действия НАБУ с объявлением в розыск Олега Бахматюка являются политически мотивированными, юридически абсурдными и будут оспариваться нашими юристами в суде".

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