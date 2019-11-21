Одесский застройщик Киван Аднан организовал травлю чиновника ГАСИ, - СМИ

На этот раз под прицелом сирийского миллионера и подконтрольных ему СМИ оказался директор департамента государственной архитектурно-строительной инспекции в Одесской области Василий Буюкли. Чиновнику сначала предлагали взятку за введение в эксплуатацию новостроя с кучей недоделок, которые могут привести к серьезным последствиям, а потом откровенно угрожали. О попытке подкупа и угрозах Василий Буюкли написал в своем официальном обращении в ОП, СБУ, Генпрокуратуру, Кабмин и полицию, пишут "Одесские Ведомости".

Пока правоохранители выясняют все тонкости дела, чиновник попал под град якобы обличающих, явно заказных материалов, которые были опубликованы в СМИ, имеющие непосредственное отношение к Кивану Аднану. Также были проведены митинги якобы активистов с требованием уволить Буюкли с занимаемой должности. Первая такая акция прошла в день приезда в Одессу президента Украины Владимира Зеленского 11 октября текущего года.

В настоящее время компания Kadorr Group возводит в Одессе 9 19-25 этажных жилых комплексов. Срок сдачи в эксплуатацию этих высоток – ближайшие месяцы и годы – начиная с 3 квартала 2019 по 2022 гг. В этих высотках планируют обустроить 6780 квартир. Значит 6780 одесских семей мечтают в ближайшее время въехать в собственные жилые метры. Но, начало очередной "войнушки", которую затевает Аднан Киван, как это уже было, может негативно отразится на процессе принятия новых жилых зданий в эксплуатацию, а значит негативно отразится на благосостоянии 6780 одесских семей. Для чего затевает сирийский застройщик новый виток громких выяснений отношений с властью, можно лишь догадываться. Итог, увы, один – в результате непродуманных действий владельца Kadorr Group могут серьезно пострадать тысячи одесситов.