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21 ноября 2019, четверг, 08:25 2010
Верховная Рада и партии 2019-11-21T08:47:43+02:00
Українські Новини
Бужанского и Вятровича вызвал суд по делу нацисткой символики СС "Галичина"

Бужанского и Вятровича вызвал суд по делу нацисткой символики СС "Галичина"

Суд, СС Галичина, Владимир Вятрович, Партия
Владимир Вятрович.
Владимир Вятрович.

Окружной административный суда Киева обязал депутата Максима Бужанского ("Слуга Народа") и бывшего председателя Национального института памяти, зарегистрированного депутатом Рады Владимира Вятровича персонально явиться на заседание 4 декабря по делу относительно противоправности непризнания нацисткой символики дивизии СС "Галичина".

Об этом Бужанский написал в соцсети Facebook.

Он оспаривает в суде ответ Вятровича на запрос СМИ, что символика дивизии СС "Галичина" не является нацистской и просит признать его противоправным.

"Вятрович в суд ходить не желал, присылая вместо себя адвоката, имел право. До тех пор, пока суд не обязал его и истца явиться на заседание лично, 4 декабря 2019 года. Поверьте, это будет очень интересное заседание, если Вятрович туда придет, по крайней мере, у него есть уникальный шанс стать первым украинцем, защищающим символику эсэсовской дивизии в суде", - написал Бужанский.

Иск был подан в 2017 году.

Как сообщали Українськi Новини, 12 ноября Рада досрочно прекратила полномочия депутата Ирины Луценко ("Евросолидарность"). 14 ноября ЦИК признал Вятровича депутатом и зарегистрировал его. Но Вятрович пока не успел принести присягу депутата и вступить в полномочия.

В сентябре 2019 Кабмин уволил Вятровича с должности председателя Института национальной памяти.

Бужанский до избрания депутатом Рады летом 2019 года был известным блогером, который активно выступал против героизации Украинской повстанческой армии, считая ее союзником нацистской Германии. Также Бужанский вступился за Скороход и назвал коллег по фракции "глубоко советскими людьми".

Вятрович в свою очередь на должности руководителя Института национальной памяти проводил политику чествования УПА, считая ее национально-освободительным движением украинцев.

Больше новостей о: Суд СС Галичина Владимир Вятрович Партия "Слуга народа" Максим Бужанский

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