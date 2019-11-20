Прибытие кораблей в Очаков: Зеленский опаздывает на три часа, журналистка сломала ногу, никто не может оттуда уехать

Прибытие кораблей в Очаков: Зеленский опаздывает на три часа, журналистка сломала ногу, никто не может оттуда

В среду, 20 ноября, во время ожидания у проходной военного порта в Очакове, куда должен приехать президент Украины Владимир Зеленский, сломала ногу одна из журналисток. Ранее туда прибыли некоторые освобожденные корабли. Об этом сообщает "Страна".

Представители Николаевской облгосадминистрации свезли туда работников прессы на автобусах и теперь оттуда уехать никто не может. Президента ждут уже третий час. ЧП произошло с представительницей ТРК "Украина" Анжелой Слободян. Об этом говорится в телеграм-канале "Деренюга", который ведет редактор сайта НикВести.

"Президент задерживается. Внутрь не пускают, говорят "подготовительные мероприятия". Территория, мягко говоря, не приспособлена к нахождению тут такой группы людей. Вокруг ямы, окопанные участки, темень сплошная. Одним словом - (...), ну вы поняли. Только что уехала ПТС канала 1+1 и света не осталось совсем. В итоге в яму упала журналистка ТРК "Украины" Анжела Слободян, сломав ногу. Говорят, открытый перелом. Слава Богу, хоть скорая рядом", - сообщается в опубликованном сообщении.

ЧП на проходной порта Очакова. Фото: t.me/dereniuha

Как сообщали Українські Новини, сегодня, 20 ноября, три украинских военно-морских судна "Никополь", "Бердянск", и "Яны Капу", которые вернула Украине Россия, прибывают в военную гавань Очакова в Николаевской области.

Также Воронченко заявил, что россияне угробили корабли ВМС.