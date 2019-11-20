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20 ноября 2019, среда, 22:24 63
Кабмин 2019-11-20T22:24:46+02:00
Українські Новини
Замминистра здравоохранения Загрийчук подал в отставку

Замминистра здравоохранения Загрийчук подал в отставку

Минздрав, Зоряна Скалецкая, Михаил Загрийчук
Михаил Загрийчук. Фото: ФейсбукМихаил Загрийчук
Михаил Загрийчук. Фото: ФейсбукМихаил Загрийчук

Заместитель главы Министерства здравоохранения Михаил Загрийчук заявил об уходе в отставку с должности. Об этом Загрийчук заявил на своей странице в Facebook.

Так, Загрийчук написал, что подал в отставку сегодня.

"Сегодня подал в отставку с должности заместителя министра здравоохранения Украины! Спасибо всем за совместную работу, поддержку и помощь", - написал Загрийчук.

Также Загрийчук отметил, что продолжит работать "на благо наших пациентов и врачей".

Как сообщали Українські Новини, Дмитрий Раимов покинул должность советника по коммуникациям министра здравоохранения Зоряны Скалецкой вместе с командой.

Ранее глава Минздрава Скалецкая представила семерых советников. В список входят Ольга Голубовская, Александр Чумак, Дмитрий Раимова, Михаил Загрийчук, Андрей Гук, Андрей Семиволос, Елена Симоненко.

Тем временем Министерство здравоохранения отстранило от должности директора Национального института рака Елену Колесник на время проведения комиссионной проверки соблюдения ею условий контракта.

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