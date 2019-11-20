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20 ноября 2019, среда, 19:16 10
Европа 2019-11-20T19:17:24+02:00
Українські Новини
Бывший дом Гитлера станет новым полицейским участком

Бывший дом Гитлера станет новым полицейским участком

Германия, Австрия, Нацизм, Гитлер, Реставрация
Дом Гитлера. Скриншот: YouTube/ Euronews
Дом Гитлера. Скриншот: YouTube/ Euronews

В то время как парку в Великобритании вернут имя Гитлера, власти Австрии приняли решение разместить полицейский участок в городе Браунау в доме, где в 1889 родился и жил Адольф Гитлер. Об этом пишет Die Presse.

Местные власти считают, что таким образом это здание больше не будет напоминать о национал-социализме. Несмотря на то, что Гитлер провел в этом доме только первые месяцы своей жизни, оно продолжает привлекать нацистских сторонников со всего мира.

В ноябре по всему Евросоюзу будет объявлен конкурс для выбора архитектурной компании, которая реставрирует дом. Предложения будет оценивать независимое жюри, в составе представителей Браунау, Федеральной компании по недвижимости, Федерального правительства и Национального фонда. Результат ожидается в первой половине 2020 года.

Дом был экспроприирован в 2016 году, владелец долгое время добивался большей суммы компенсации, но итоговое решение Верховного суда в Вене оказалось не в его пользу. По словам министра внутренних дел Австрии Вольфганга Пешорна, использование этого здания полицией должно навсегда избавить его от ассоциаций с национал-социализмом.

Как сообщали Українські Новини, во Львове уволили замдиректора школы, которая поздравила Гитлера с днем рождения.

Тем временем ​скульптуру Гитлера на коленях купили за $17 млн.

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