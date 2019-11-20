Бывший дом Гитлера станет новым полицейским участком

Местные власти считают, что таким образом это здание больше не будет напоминать о национал-социализме. Несмотря на то, что Гитлер провел в этом доме только первые месяцы своей жизни, оно продолжает привлекать нацистских сторонников со всего мира.

В ноябре по всему Евросоюзу будет объявлен конкурс для выбора архитектурной компании, которая реставрирует дом. Предложения будет оценивать независимое жюри, в составе представителей Браунау, Федеральной компании по недвижимости, Федерального правительства и Национального фонда. Результат ожидается в первой половине 2020 года.

Дом был экспроприирован в 2016 году, владелец долгое время добивался большей суммы компенсации, но итоговое решение Верховного суда в Вене оказалось не в его пользу. По словам министра внутренних дел Австрии Вольфганга Пешорна, использование этого здания полицией должно навсегда избавить его от ассоциаций с национал-социализмом.

Как сообщали Українські Новини, во Львове уволили замдиректора школы, которая поздравила Гитлера с днем рождения.

Тем временем ​скульптуру Гитлера на коленях купили за $17 млн.