В ООН дали России год на подготовку ответа о финансировании терроризма в Украине

Об этом говорится в постановлении суда.

"Гаага. 19 ноября 2019. Распоряжение от 8 ноября 2019 года, Международный суд, главный суд Организации Объединенных Наций установил 8 декабря 2020 года как срок подачи Контр-Мемориала Российской Федерации по делам о применении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (Украина против Российской Федерации)".

8 ноября Международный суд ООН в Гааге признал свою юрисдикцию для рассмотрения иска Украины против России.

Тогда заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что теперь Россия должна доказать, что боролась с терроризмом, а не финансировала его.

"В своем меморандуме, который РФ должен представить в следующем году, она должна привести, какие меры предпринимались, чтобы обеспечить следствие, недопущение, правовое сотрудничество по всем фактам и доказательствам, которые мы приводим в своем меморандуме и приложениях", - добавила она.

Как сообщали Українські Новини, в ООН приняли обновленный проект резолюции по правам человека в оккупированном Крыму.

Также ООН приняла резолюцию против героизации нацизма, которую не поддержали Украина и США.