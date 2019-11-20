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20 ноября 2019, среда, 18:59 37
Политика мира 2019-11-20T19:01:09+02:00
Українські Новини
В ООН дали России год на подготовку ответа о финансировании терроризма в Украине

В ООН дали России год на подготовку ответа о финансировании терроризма в Украине

Россия-Украина, ООН, Терроризм, Гаага, Международный суд ООН
Международный суд ООН. Фото: @CIJ_ICJ
Международный суд ООН. Фото: @CIJ_ICJ

После того как ООН выдвинули новое требование к России в отношении Крыма, международный суд Организации Объединенных Наций в Гааге дал России время до 8 декабря 2020 года, чтобы она подготовила ответ на иск Украины

Об этом говорится в постановлении суда.

"Гаага. 19 ноября 2019. Распоряжение от 8 ноября 2019 года, Международный суд, главный суд Организации Объединенных Наций установил 8 декабря 2020 года как срок подачи Контр-Мемориала Российской Федерации по делам о применении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (Украина против Российской Федерации)".

8 ноября Международный суд ООН в Гааге признал свою юрисдикцию для рассмотрения иска Украины против России.

Тогда заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что теперь Россия должна доказать, что боролась с терроризмом, а не финансировала его.

"В своем меморандуме, который РФ должен представить в следующем году, она должна привести, какие меры предпринимались, чтобы обеспечить следствие, недопущение, правовое сотрудничество по всем фактам и доказательствам, которые мы приводим в своем меморандуме и приложениях", - добавила она.

Как сообщали Українські Новини, в ООН приняли обновленный проект резолюции по правам человека в оккупированном Крыму.

Также ООН приняла резолюцию против героизации нацизма, которую не поддержали Украина и США.

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