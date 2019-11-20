Во Франции утки официально выиграли суд и им разрешили крякать

Один из фермеров пожаловался на уток из-за того, что они превышали уровень шума и требовал 3,5 тысячи евро компенсации за свои страдания, но в итоге суд принял сторону птиц, передает Reuters.

Сосед хозяина уток написал жалобу в суд на птиц за их громкое кряканье, которое не позволяло ему спать с открытыми окнами и наслаждались видами сада.

Суд в городе Дакс постановил, что шум от стада уток и гусей, которых держал бывший фермер Доминик Даут в предгорьях Пиренеев на юго-западе Франции, был в приемлемых пределах от другой фермы и не мешал вести хозяйство другим.

"Утки победили", - сообщил Рейтер агентству Даут после решения суда и добавил, что он счастлив, что ему не пришлось убивать своих животных.

Как сообщали Українські Новини, в Китае шествие уток через дорогу вызвало дорожный коллапс. Из-за 20 тысяч птиц на дороге образовалась огромная пробка.

Тем временем две утки стали причиной, по которой с рельс сошли трамваи в Бельгии.

Напомним, в День Земли из Сумской области пытались незаконно вывезти в Россию 5600 утят.