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  • Во Франции утки официально выиграли суд и им разрешили крякать
20 ноября 2019, среда, 17:58 274
Жизнь 2019-11-20T18:39:56+02:00
Українські Новини
Во Франции утки официально выиграли суд и им разрешили крякать

Во Франции утки официально выиграли суд и им разрешили крякать

Франция, Утки, Суд, Ферма
Селезень. Фото: pexels
Селезень. Фото: pexels

Один из фермеров пожаловался на уток из-за того, что они превышали уровень шума и требовал 3,5 тысячи евро компенсации за свои страдания, но в итоге суд принял сторону птиц, передает Reuters.

Сосед хозяина уток написал жалобу в суд на птиц за их громкое кряканье, которое не позволяло ему спать с открытыми окнами и наслаждались видами сада.

Суд в городе Дакс постановил, что шум от стада уток и гусей, которых держал бывший фермер Доминик Даут в предгорьях Пиренеев на юго-западе Франции, был в приемлемых пределах от другой фермы и не мешал вести хозяйство другим.

"Утки победили", - сообщил Рейтер агентству Даут после решения суда и добавил, что он счастлив, что ему не пришлось убивать своих животных. 

Как сообщали Українські Новини, в Китае шествие уток через дорогу вызвало дорожный коллапс. Из-за 20 тысяч птиц на дороге образовалась огромная пробка.

Тем временем две утки стали причиной, по которой с рельс сошли трамваи в Бельгии.

Напомним, в День Земли из Сумской области пытались незаконно вывезти в Россию 5600 утят.

 

 

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