Под Днипром с ножом напали на девочку, а в Николаевской области химик "варил" амфетамин

В Виннице столкнулись Mitsubishi и ГАЗ. Серди потерпевших дети

В результате ДТП, произошедшего на одной из улиц Винницы, четверо человек получили телесные повреждения. Среди них двое детей, сообщает "20 минут". Предварительно установлено, что 36-летний житель Крыжопольского района, водитель Mitsubishi, выезжая на главную дорогу не пропустил автомобиль ГАЗ. Произошло столкновение. В больницу попал сам водитель и трое пассажиров: его жена и двое детей возрастом 10 и 15 лет. 36-летний водитель ГАЗа не пострадал.

В центре Одессы девушка на машине снесла ограждение

19 ноября в Одессе девушка устроила ДТП, сообщает "odessa.net.ua". По словам очевидцев водительница черного авто не смогла справиться с управлением и влетела в ограждение при этом помяв припаркованную рядом машину. Испугавшись случившегося, девушка убежала с места происшествия.

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В Николаевской области сельский химик "варил" амфетамин из подручных материалов

Полиция пришла проверить коноплю, а наткнулась на нарколабораторию, сообщают "Николаевские новости". 18 ноября в одном из сел Первомайского района Николаевской области сотрудники полиции проверили жилище 35-летнего мужчины. Наведались с санкцией на обыск, поскольку стало известно, что он выращивает коноплю. С приусадебного участка мужчины изъяли ухоженные кусты, а в одной из комнат дома обнаружили лабораторию: оборудование, стеклянную посуду с остатками амфетамина и различные химические вещества. Хозяин дома объяснил, что приборы и ингредиенты купил в интернете. Использовал все это для производства амфетамина. А вот коноплю растил только для себя.

Фото: niknews.mk.ua

В Днипре мужчина избил старика за просьбу освободить проезд

Жителей Днипра возмутил инцидент, который произошел 19 ноября в городе, сообщает "Наше місто". По словам очевидца, молодой мужчина перекрыл своим автомобилем возможность выезда для "Таврии". Ее владелец, пожилой человек, попросил освободить проезд, за что получил по лицу. В результате удара он упал, ударился головой об асфальт и потерял сознание. Хулиган просто оттащил его по земле и положил между машинами. Женщин, которые пытались вступиться, автохам обложил нецензурной бранью. После чего просто сел в машину и уехал.

Фото: Наше місто

Сняли порчу: в Днипре мошенницы выманили у школьниц деньги родителей

19 ноября полицейские Днипровского отдела полиции задержали двух женщин, которые выманили у школьниц деньги и золотые украшения еще в мае текущего года, сообщает "Днепр час". Как выяснили правоохранители, на улице к трем школьницам подошли женщины и предложили "снять порчу". Для этого им необходимо было принести из дома деньги и украшения. После того, как злоумышленницы получили желаемое, они дали девушкам "заклинание", которое нужно было прочитать в ближайшей школе. А когда школьницы вернулись, женщин с их вещами уже на месте не было. Сейчас одной из злоумышленниц вручено сообщение о подозрении. Ей грозит наказание от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.

Под Днипром грабитель с ножом напал на девочку

В Павлограде Днепропетроской области вор ограбил ребенка. Жертвой злоумышленника стала 11-летняя школьница, сообщает "Днепр час". Оперативники установили, что грабитель днем напал на ребенка со спины, повалил на землю и стал угрожать применить нож. Напугав девочку, он забрал у нее мобильный телефон, после чего скрылся в неизвестном направлении. На поиски злоумышленника был ориентирован весь личный состав отдела полиции. Правоохранители отработали прилегающую территорию, опросили возможных свидетелей, просмотрели видео с камер наблюдения. В результате они задержали 20-летнего местного жителя. Отобранный у ребенка телефон изъяли. После проведения следственных действий его вернут владелице. В задержанном девочка узнала своего обидчика.

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На Днепропетровщине полицейские "накрыли" несколько онлайн-порностудий

В Кривом Роге правоохранители задержали четырех организаторов онлайн-порнобизнеса, сообщает "Днепр час". Ежемесячно на изготовлении и сбыте порнографического видео организаторы имели более 3 млн. гривен прибыли. Установлено, что группа состояла из 32-летнего мужчины и трех женщин в возрасте от 23 до 27 лет. Мужчина арендовал три квартиры и оборудовал их под порностудии. Женщины занимались вербовкой молодых девушек. Сотрудники полиции установили 25 девушек, которые в режиме онлайн общались с клиентами и транслировали видео порнографического характера. 18 ноября были проведены обыски в трех порностудиях и вербовочном центре. В ходе обысков изъяты около 100 тыс. гривен, 2 тыс. долларов, 15 компьютеров, 10 вебкамер и другие вещественные доказательства.