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20 ноября 2019, среда, 14:59 3303
Президент 2019-11-20T15:08:43+02:00
Українські Новини
Новых депутатов пора менять, - Зеленский на форуме со школьниками

Новых депутатов пора менять, - Зеленский на форуме со школьниками

Депутаты, Форум, Владимир Зеленский, Украина растет вместе со мной
Зеленский на встрече со школьниками. Фото: Офис Президента
Зеленский на встрече со школьниками. Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский призвал учеников развиваться и включаться в развитие государства отметив, что новых депутатов Верховной Рады пора менять.

Об этом Зеленский сказал на форуме "Украина растет вместе со мной", на котором он рассказал, что полностью не удовлетворен системой образования в Украине, пишет "Украинская правда".

"Очень круто. Во-первых, они очень похожи на наше новое правительство. Все, что я увидел – начиная с робототехники и гаджетов и заканчивая девушкой Дашей, которая является представителем в Верховной Раде... Дети – они умнее взрослых. Поэтому иногда я чувствую себя ребенком со взрослыми людьми. Так проще, потому что вы чувствуете: вы ходите по улицам, вы знаете, что происходит, какие тенденции и какой должна быть страна. Она должна быть такой, как вы, – свежей, "something fresh": что-то новое, что-то интересное – то, ради чего хочется жить. Пожалуйста, Даша, подтягивайте таких, как вы, в Верховную Раду. Никому не говорите, но уже пора менять и этих", - сказал он.

Кроме того, Зеленского спросили, пропускают ли его с удостоверением президента в метро бесплатно. "Я не пробовал, но очень хорошая идея. Я попробую", – рассмеялся он.

А после отрицательного ответа жены Елены на вопрос, делает ли она президенту и его детям бутерброды с собой, Зеленский сказал: "Бутрик – это очень круто".

Как сообщали Українські Новини, Зеленский сделает кадровые выводы по депутатам "Слуги народа" к концу года.

Тем временем председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не видит предпосылок для проведения досрочных выборов парламента.

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