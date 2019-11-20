Директор ГАСК Одесской области обратился в правоохранительные органы из-за угроз со стороны крупнейшей строительной компании Одессы

Директор департамента государственной архитектурно-строительной инспекции в Одесской области Василий Буюкли обратился в офис Президента Украины, Кабинет Министров, к главе Одесской облгосадминистрации, в Генеральную Прокуратуру, Службу безопасности Украины и Нацполицию с заявлением о шантаже со стороны представителя крупнейшей строительной компании Одессы KadorrGroup (владелец - Аднан Киван).

Об этом сообщает местный сайт "Наблюдатель".

Чиновник в своем обращении пишет, что 6 ноября к нему на рабочее место пришел некий Александр Димоглов, который представился юристом застройщика.

По словам чиновника, представитель KadorrGroup пытался обсудить выявленные замечания к их объекту недвижимости и в ходе разговора предложил Буюкли неправомерную выгоду в размере 10 тысяч, по всей видимости, долларов США за введение в эксплуатацию объекта недвижимости, который имеет ряд недостатков. Чиновник от предложения отказался, заявив, что все недостатки по объекту застройщик в состоянии устранить.

Затем Буюкли обратился в правоохранительные органы, заявив о том, что ему предлагали взятку. По вышеуказанным фактам прокуратурой Одесской области 12.11.2019 зарегистрировано уголовное производство №42019160000000652 по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.369 УК Украины.

После этого, утверждает Буюкли, он получил сообщение через Телеграм о том, что, если объект недвижимости немедленно не будет введен в эксплуатацию, чиновник и члены его семьи получат проблемы. А сам Буюкли будет "героем" новостей.

Одновременно с этим в ряде средств массовой информации, имеющих отношение к застройщику, распространили неправдивую информацию об имуществе семьи Буюкли. От своих источников чиновник также узнал, что против него готовятся еще информационные атаки.

По словам Буюкли, еще в начале 2019 года он обнаружил и сумел задержать неизвестных лиц, которые осуществляли незаконное наблюдение за его автомобилем. Прибывшая полиция изъяла у них материалы слежки, фото-ориентировки на самого чиновника, его жену и мать. Был составлен протокол задержания и осмотра места события. Однако, несмотря на поданное заявление в правоохранительные органы, никаких конкретных действий по установлению причастных к слежке и привлечению этих лиц к ответственности полицией не проводилось.

В портфеле группы Kadorr Group — около50 жилых комплексов, торговые и бизнес-центры, коттеджные городки в Одессе, клубные дома, торговые и гостиничные комплексы, SPA-центры, фитнес-клубы, рестораны, детский развлекательно-обучающий комплекс и общеобразовательная школа. В основном строительство ведется в прибрежных районах Одессы, на месте бывших санаториев и парков. Кроме того, компания строит ЖК в Киеве.

Владелец группы – сириец Аднан Киван, обладает состоянием, по разным оценкам, от 500 млн до 1 млрд. долл. В прошлом — близок с Сергеем Киваловым. В числе его активов – издание Kyiv Post, одесский телеканал "7-й канал", ряд сайтов.

В попытках монополизировать строительный рынок Одессы KadorrGroup неоднократно конфликтовал с другими строительными компаниями. В частности, Аднан Киван пытался помешать строительству объектов таких компаний, как "Стикон", "Гефест", "Будова" и т.д. С этой целью использовались активисты различных организаций, подконтрольные СМИ и политики, включая Михаила Саакашвили.

Кроме того, уже длительное время продолжается конфликт между Аднаном Киваном и мэром Одессы Геннадием Трухановым. Журналисты "7-го канала" постоянно критикуют городские власти. А сам владелец KadorrGroup планирует выставить на предстоящих выборах в местный совет своего кандидата, который должен составить конкуренцию Труханову.

В 2017 году в офисах Kadorr Group сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски из-за подозрения в финансировании менеджментом строительной компании Kadorr совместно с экс-депутатом Одесского горсовета боевиков "ДНР" и "ЛНР". Речь идет об Игоре Марков (экс-народный депутат и экс-глава партии "Родина", выступавшей за федерализацию Украины, ныне скрывается в