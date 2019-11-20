Коломойский тормозит процесс СРП в судах, - СМИ

Реализация результатов первого в Украине масштабного конкурса по привлечению инвесторов в сферу газодобычи на условиях соглашений о разделе продукции (СРП) откладывается на неопределенный срок, пишет в обзорном материале журналист 112.ua.

Несмотря на то, что результаты конкурса были объявлены еще в июле, до сих пор не только не заключен ни один договор, но также пока не разработаны их условия. Кроме того, одна из площадей стала предметом судебного спора: подавшая заявку на СРП на Зиньковской площади, но не признанная по ней победителем компания "Укрнефтебурение", которой владеют Игорь Коломойский, Виталий Хомутынник и Павел Фукс, добилась в суде отмены пункта конкурсных условий, которым разрешается участие в конкурсе новосозданных юридических структур (SPE), основанных материнскими компаниями. Кабмин и Министерство энергетики и окружающей среды уже обжаловали решение в апелляционном суде.

Если в результате судебных разбирательств пункт конкурсных условий все же будет отменен, возникнет опасный прецедент, который позволит при желании пересмотреть решения о победителях на остальных восьми участках, что отодвинет реализацию СРП на неопределенный срок, но главное, напугает и снизит градус интереса к Украине иностранных инвесторов, которые заходят в подобные проекты только через выделенные из материнских компаний структуры, говорят 112.ua участники рынка.

Так в начале октября компания добилась решения Окружного административного суда Киева (обнародовано 7 октября), который удовлетворил иск "Укрнефтебурения" к Кабмину, Министерству энергетики и окружающей среды, Межведомственной комиссии по организации заключения и исполнения соглашений о разделе продукции, постановив признать противоправным и отменить пункт условий конкурса на заключение СРП на Зиньковской площади, в котором говорится, что участником конкурса "может выступать юридическое лицо, которое специально создано для участия в конкурсе", основанное материнской компанией (гарантом) имеющее опыт, технические, финансовые и другие характеристики, которые позволяют ему обеспечить исполнение обязательств финансового, технического, природоохранного и другого характера в СРП.

"В условиях конкурса четко было прописано, что в нем может принимать участие новосозданная компания (SPE), основатели которой должны иметь опыт в сфере газодобычи. Если выяснится, что победитель зашел компанией, основателями которой были зарегистрированные в офшорах фирмы, то шансов у него на выигрыш нет. Но если зашел компанией, которая основана фирмой, имеющей опыт, то шансов на выигрыш в этом деле у "Укрнефтебурения" нет", - сказал 112.ua собственник крупнейшего добытчика газа в Западной Украине "Захиднадрасервис" Зиновий Козицкий. Он уточнил, что его компания участвовала в конкурсе СРП также с новосозданной структурой.

"Выходить на конкурсы СРП со специально созданной для проекта компанией (SPE) - это общепринятая международная нефтегазовая практика. Для правительства Украины как партнера компании она никаких проблем не создает ни с точки зрения налогообложения, ни с точки зрения управления. Таким образом, компании минимизируют риски, оптимизируют процесс управления", - сказал 112.ua юрист Владимир Игнащенко. Он был секретарем Межведомственной комиссии по исполнению гарантийных инвестиционных обязательств компаний и участвовал в подготовке соглашений по разделу продукции на Олесской и Юзовской площадях с компаниями Chevron и Shell.

Юрист подчеркнул, что инвесторы работают через SPE и в других странах, и запрет в Украине на подобную практику отпугнет их: "Нужно бороться за инвестора. Если они в 199 странах так работают, а в одной не будут, они никогда сюда не придут".

Отмена практики SPE – опасна: иностранные инвесторы, которые следят за процессами в Украине, обеспокоены, а действия, которые пугают внешнего или внутреннего инвестора, вообще лучше не предпринимать, предупреждают участники рынка.

По их словам, практика использования специально созданных компаний для участия в СРП связана с тем, что подобные проекты часто сопряжены с риском не обнаружить крупных запасов углеводородов. В этом случае, результаты работы отдельно выделенной структуры не окажут серьезного влияния на котировки акций, кредитный рейтинг компании: "К тому же отдельно созданной под проект компанией с ее отдельно выделенным бюджетом, намного легче управлять".

Стоит отметить, что с SPE в конкурсе участвовали большинство компаний. "Захиднадрасервис" - ООО "ВЕЛЛ КО", Sigma Bleyzer и Aspect Energy - Ukrainian Energy LLC, Vermilion Ukraine Exploration B.V., ООО "ГеоАльянс Партнерство" - Geo Alliance Partnership B.V., а также ДТЭК в лице Oil&Gas Overseas Trading B.V. и "Нефтегазэксплуатация". SPE в Украине создавали международные компании, такие как Shell, Exxon Mobil, Nafta.

Напомним, 1 июля Межведомственная комиссия по организации подписания и выполнения соглашений о распределении продукции утвердила победителей конкурса на разработку девяти нефтегазоносных площадей. Победителями самого масштабного в истории Украины конкурса привлечения инвесторов на основании СРП были выбраны семь заявок: "Укргаздобыча" - по двум лотам самостоятельно (Бузовская, Берестянская) и еще по двум в партнерстве с канадской Vermilion Energy (Балаклейская, Иванковская), ТОВ "Юкрейн Энерджи", за которой стоит американская Aspect Energy (Варвинская), "Укрнефтебурение" (Русановская), Geo Alliance (Софиевская), ООО "Велл Ко" нефтедобытчика "Захиднадрасервис" (Угневская), "Ойл энд гез оверсиз трединг Би.Ви." и ООО "Нафтогазэксплуатация" ДТЭКа (Зиньковская). Занимавший в то время пост исполнительного директора Ассоциации газодобывающих компаний Украины Роман Опимах (сейчас глава Госгеонедр) сообщил, что с момента заключения соглашения с правительством нефтегазовые компании будут обязаны в течение 5 лет инвестировать более 430 млн долларов в проведение сейсмических работ (в частности 3D на площади 3700 кв. км) и пробурить 39 разведочных скважин, параллельно работая над восстановлением законсервированных объектов для скорейшего получения газа.