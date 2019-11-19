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19 ноября 2019, вторник, 19:41 523
Финансы 2019-11-19T19:42:34+02:00
Українські Новини
АМКУ под руководством Терентьева тормозил покупку сканеров для таможни, – СМИ

АМКУ под руководством Терентьева тормозил покупку сканеров для таможни, – СМИ

Таможня, Тендер, АМКУ, Антимонопольный комитет Украины, Юрий Терентьев
АМКУ. Фото: Украинское Фото
АМКУ. Фото: Украинское Фото

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) под руководством Юрия Терентьева еще в 2017 году всячески препятствовал проведению тендеров по закупке сканеров для таможни.

Об этом говорится в аналитической статье "Игры в "антимонополию", опубликованной на сайте Delo.ua.

"Недавно премьер-министр Алексей Гончарук потребовал в кратчайшие сроки ввести в действие сканеры, закупленные для таможни. Эти сканеры должны стать важным инструментом борьбы с контрабандой. Но уже мало кто помнит о том, что в процессе "торможения" программы оборудования таможен сканерами активную роль сыграл и АМКУ. Комитет еще в 2017 году всячески препятствовал проведению тендеров по закупке сканеров", – говорится в статье.

В статье также идет речь о том, что тогда АМКУ под руководством Терентьева действовал по обозначенной выше схеме – из множества жалоб взял в работу обращения фирм-однодневок, которые якобы незаконно были не допущены к конкурсу по закупке оборудования.

"Эта история достаточно показательна. Любая серьезная компания всегда находится под угрозой, что результаты конкурса госзакупок, к которым она готовится, могут быть перечеркнуты жалобой фиктивной фирмы, действующей в интересах конкурента и/или коррумпированных чиновников", – говорится в статье.

А в более широком контексте, бизнес попросту не знает, за что, когда, на каких основаниях и какие обвинения ему могут быть выдвинуты.

Больше новостей о: Таможня Тендер АМКУ Антимонопольный комитет Украины Юрий Терентьев

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