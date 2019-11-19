В ЕС заявили, что на Украину за критику не обижаются, а Трамп - говорит украинцам глупости

В Брюсселе не обвиняют президента Украины Владимира Зеленского за его критику европейцев в разговоре с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил спецпредставитель президента Еврокомиссии по Украине Эльмар Брок в интервью Европейской правде.

Брок сказал, что было странно слышать от Трампа, мол, европейцы не сделали для Украины ничего, а всю помощь оказали США.

"Это означает, что президент США говорит украинцам глупости, потому что в действительности США предоставили вам только $1 млрд гарантий", - отметил спецпредставитель президента ЕК.

Он напомнил, что ЕС за последние годы предоставил Украине поддержки на сумму около 15 млрд евро в виде грантов, займов и гарантий, а также подписал Соглашение об ассоциации и ввел безвиз.

"Зеленский ему (Трампу) на это не возразил. Но мы не обвиняем за это Зеленского, мы обвиняем Трампа. Я могу понять, как поступил Зеленский в той ситуации", - сказал Эльмар Брок.

Напомним, что Трамп обвинил Европу в недостаточной финансовой помощи Украине.

Тем временем, в Евросоюзе заявили, что могут перестать помогать Украине из-за Коломойского.