Зеленский поедет в Чехию на встречу "Вышеградской четверки" весной

Президент Владимир Зеленский посетит Прагу (Чехия) в мае 2020 года для участия во встрече "Вышеградской четверки" (Польша, Чехия, Венгрия и Словакия).

Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем в Киеве, передают Українські Новини.

"Благодарю за приглашение в Прагу на встречу "Вышеградской четверки", наверное, в мае", - сказал он.

Зеленский сообщил, что в рамках председательствования Чехии в "Вышеградской четверке" договорился с Бабишем об усилении сотрудничества между Украиной и этой группой.

Как сообщали Українські Новини, Чехия поддерживает территориальную целостность Украины и намерена активизировать экономическое сотрудничество с ней. Также Украина и Чехия договорились о расширении военно-технического сотрудничества.

Сообщалось также, что Зеленский пришел небритый на встречу с премьером Чехии.