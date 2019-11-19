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19 ноября 2019, вторник, 15:31 71
Внешняя политика 2019-11-19T15:55:31+02:00
Українські Новини
Зеленский поедет в Чехию на встречу "Вышеградской четверки" весной

Зеленский поедет в Чехию на встречу "Вышеградской четверки" весной

Чехия, Вышеградская четверка, Владимир Зеленский
Зеленский и Бабиш. Фото: Офис Президента
Зеленский и Бабиш. Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский посетит Прагу (Чехия) в мае 2020 года для участия во встрече "Вышеградской четверки" (Польша, Чехия, Венгрия и Словакия).

Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем в Киеве, передают Українські Новини.

"Благодарю за приглашение в Прагу на встречу "Вышеградской четверки", наверное, в мае", - сказал он.

Зеленский сообщил, что в рамках председательствования Чехии в "Вышеградской четверке" договорился с Бабишем об усилении сотрудничества между Украиной и этой группой.

Как сообщали Українські Новини, Чехия поддерживает территориальную целостность Украины и намерена активизировать экономическое сотрудничество с ней. Также Украина и Чехия договорились о расширении военно-технического сотрудничества.

Сообщалось также, что Зеленский пришел небритый на встречу с премьером Чехии. 

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