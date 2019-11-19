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19 ноября 2019, вторник, 11:13 18
Силовые структуры 2019-11-19T11:21:05+02:00
Українські Новини
Решмедилова о скандальной правке к закону "О ГБР": у "зеленой" команды нет цели двигаться по процедуре или по

Решмедилова о скандальной правке к закону "О ГБР": у "зеленой" команды нет цели двигаться по процедуре или по букве закона

Президент, ГБР, Зеленский, Законопроект о ГБР, Решметдилова

Политический аналитик и политолог, кандидат философских наук Александра Решмедилова считает, что правка №320 к закону "О Госбюро расследований" связана с политической целесообразностью.

Об этом она сказала в комментарии Українським Новинам.

"Я склоняюсь к тому, что в данном случае имеет место быть чистая политика (в этой правке), потому что директор ГБР Роман Труба оказался в эпицентре многих конфликтов. Он показал, что у него с заместителями не все гладко, но с другой стороны вы должны понять расстановку сил... Если они (власть) посчитают целесообразным, то условно все можно делать вот также в турбо режиме как происходит сейчас с прокуратурой. То есть, нет у "зеленой" команды цели двигаться по процедуре или по букве закона. Они действуют следуя логике политической целесообразности. Для меня это один из пазлов или элементов мозаики глобального рисунка структуры власти", - сказала она.

По ее мнению, власть хочет оседлать все структуры и все потоки и установить тотальный контроль.


"Вот эта тенденция просматривается точно. А кого поменяют в ГБР: Трубу на условного Трубу-2? Я не знаю, есть ли у них в обойме квалифицированные кадры. У меня, например, много вопросов к самому Трубе - насколько он соответствуют должности. Но, кого они назначат? Я не исключаю, что это будет селекция даже хуже, а не лучше. Поэтому, скорее всего, президент будет проталкивать эту правку и делать вид, что он не замечает, что происходит", - уверена эксперт.

Также она считает, что во многом законодательные изменения будут зависеть от давления США и Запада.

"Во многом, появление у нас антикоррупционной вертикали это не в последнюю очередь заслуга западных партнеров. Усиление или ослабление внутренних процессов может быть связано с определенными договоренностями с международными партнерами", - подчеркнула Решмедилова.

Как сообщали Українські Новини, Решмедилова считает, что в действиях директора Госбюро расследований Романа Трубы есть признаки узурпации власти и непрофессионализма.

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