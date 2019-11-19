В "Народном фронте" назвали дело против Олега Ляшко "показательным политическим преследованием"

"Партия "Народный фронт" расценивает объявление подозрения лидеру Радикальной партии Олегу Ляшко по делу, предусматривающему меры наказания от 4-х до 7-ми лет, как попытки показательного политического преследования". Об этом говорится в заявлении партии "Народный фронт", размещенном на официальном портале политической силы.

Авторы заявления напоминают, что Олег Ляшко выступил против импорта российской электроэнергии, что ведет к разрушению энергетической независимости Украины и захвате ее Россией.

"Мы уверены, перебранка Ляшко с представителем власти, который сознательно пролоббировал импорт электроэнергии из России, сегодня используется как банальный повод для демонстративной расправы за политическую позицию", - констатируется в заявлении.

Также в документе подчеркивается, что фракция "Народного фронта" во время работы в парламенте предыдущего созыва и лидер данной политической силы Арсений Яценюк на посту премьер-министра Украины в 2014-2016 годах инициировали и принимали комплекс решений для освобождения нашего государства от энергетических удавок страны-агрессора.

"Именно поэтому мы возмущены действиями представителей нынешней власти, которые возвращают это ярмо в ущерб национальным интересам Украины", - резюмируется в заявлении партии.

Подчеркнуто, что актив "Народного фронта" заявляет о своей поддержке позиции Олега Ляшко, о готовности взять его на поруки и внести необходимую сумму залога.