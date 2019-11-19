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  • В "Народном фронте" назвали дело против Олега Ляшко "показательным политическим преследованием"
19 ноября 2019, вторник, 10:27 797
Политика 2019-11-19T10:27:01+02:00
Українські Новини
В "Народном фронте" назвали дело против Олега Ляшко "показательным политическим преследованием"

В "Народном фронте" назвали дело против Олега Ляшко "показательным политическим преследованием"

Народный фронт, Яценюк Арсений, Ляшко Олег

"Партия "Народный фронт" расценивает объявление подозрения лидеру Радикальной партии Олегу Ляшко по делу, предусматривающему меры наказания от 4-х до 7-ми лет, как попытки показательного политического преследования". Об этом говорится в заявлении партии "Народный фронт", размещенном на официальном портале политической силы.

Авторы заявления напоминают, что Олег Ляшко выступил против импорта российской электроэнергии, что ведет к разрушению энергетической независимости Украины и захвате ее Россией.

"Мы уверены, перебранка Ляшко с представителем власти, который  сознательно пролоббировал импорт электроэнергии из России, сегодня используется как банальный повод для демонстративной расправы за политическую позицию", - констатируется в заявлении.

Также в документе подчеркивается, что фракция "Народного фронта" во время работы в парламенте предыдущего созыва и лидер данной политической силы Арсений Яценюк на посту премьер-министра Украины в 2014-2016 годах инициировали и принимали комплекс решений для освобождения нашего государства от энергетических удавок страны-агрессора.

"Именно поэтому мы возмущены действиями представителей нынешней власти, которые возвращают это ярмо в ущерб национальным интересам Украины", - резюмируется в заявлении партии.

Подчеркнуто, что актив "Народного фронта" заявляет о своей поддержке позиции Олега Ляшко, о готовности взять его на поруки и внести необходимую сумму залога.

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