Депутат Верховной Рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Сергей Левочкин в эфире программы "60 минут" на телевизионном канале "Россия-1" заявил, что "многие из чиновников Министерства иностранных дел Украины продолжают действовать в парадигме Порошенко, который хотел воевать".

Об этом говорится на официальном веб-сайте политика.

"В Украине хотят мира, мира на Донбассе. В своей инаугурационной речи президент Зеленский сказал, что готов договариваться как угодно и с кем угодно ради достижения мира. Мне кажется, что в Министерстве иностранных дел не все из этого услышали четко и понятно. Поскольку многие из чиновников МИД продолжают действовать в парадигме Порошенко, который мира не хотел, он хотел воевать. Я надеюсь, что в ближайшее время будут завершены изменения в министерстве, и придут те люди, которые будут, выполнят заявленную внешнеполитическую доктрину Зеленского – двигаться к миру", – сказал Левочкин.

"Мы надеемся, что заявления Министерства иностранных дел станут компетентными и содержательными и будут реализовывать исключительно мирную стратегию. Тем более что 80% граждан Украины, в соответствии с социологическими исследованиями, хотят мира и 60% – поддерживают Минские соглашения", – добавил он.

Политик рассказал, что недавно был в городе Золотое (Луганская область) – одном из 3 пилотных мест, где было произведено разведение сил.

"Так вот люди там говорят об одном – они хотят мира. И ни один чиновник не в праве, лишить их права жить в мирной стране", – сказал он.

Народный депутат сообщил, что ОПЗЖ поддерживает Минские мирные инициативы и внесла необходимые законопроекты для того, чтобы были реализованы Минские соглашения.

"Мы надеемся на то, что монобольшинство Зеленского будет выполнять свои предвыборные обещания и проголосует все необходимые законы для реализации Минских соглашений. Эти законы не так сложны – их всего четыре. Нужно иметь достаточную политическую волю, ответственность перед народом Украины, за обещания, которые были даны в ходе предвыборных кампании, как самим президентом Зеленским, так и его партией, и принять необходимое законодательство в кратчайшее время. Это позволит разморозить замороженный Президентом Порошенко мирный процесс, и принести мир в Украину, мир на Донбасс", – резюмировал Левочкин.