Оппозиционность к Зеленскому увеличивает шансы Кличко на президентских выборах, – Сазонов

Мэр Киева Виталий Кличко формирует себе имидж единственной реальной оппозиции к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, который дает ему возможность утвердиться в общенациональной политической повестке и реальные шансы на то, чтобы стать ключевым соперником Зеленского на следующих президентских выборах.

Такое заявление на своей странице в социальной сети Facebook сделал журналист и политолог Кирилл Сазонов.

"Еще в 2014 году эксперты и журналисты одним из реальных претендентов на президентский пост называли Виталия Кличко. И шансы тогда победить на выборах у него были не меньшие, чем у Петра Порошенко. Однако, его убедили не баллотироваться и уступить место "миротворецу" Порошенко. В качестве "утешительного приза" Кличко получил должность киевского мэра, но у экс-чемпиона президентские амбиции никуда не делись", - написал политолог.

Сейчас, отметил эксперт, ситуация кардинально поменялась и Порошенко перестал быть центром силы, а из "старой команды" Кличко оказался наименее "токсичным". По мнению Сазонова, киевский мэр способен собрать вокруг себя людей недовольных новой властью и включиться в гонку за "президентское кресло".

"Для этого есть все основания. Во-первых, он котируется на международной арене. На Западе ему играет на руку репутация "спортсмена с мировым именем". Со стороны РФ к нему тоже нет такого резкого негатива, который был, например, к Порошенко. Во-вторых, на "внутреннем рынке" Кличко принял правильное решение идти в оппозицию к нынешнему Президенту. Для этого он очень удачно использовал тему рынка земли. Заявление о необходимости продолжить мораторий на землю, инициированное Кличко, выводит его из городской повестки в национальную и противопоставляет его президенту Зеленскому", - уверен журналист.

Он также добавил, что Кличко уже добился первой локальной победы над новой командой, отстояв за собой место столичного градоначальника.

"Второй шаг - переход в национальную повестку укрепляет его позицию национального лидера. Используя подобные ходы и дальше, он вполне сможет в быстрые сроки сформировать себе имидж единственного адекватного оппонента Зеленскому с реальными шансами победить на следующих президентских выборах", - подытожил Сазонов.