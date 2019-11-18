подписаться на рассылку
24.1 24.4
26.4 26.9
˟
18 ноября 2019, понедельник, 17:38 286
Силовые структуры 2019-11-18T19:00:03+02:00
Українські Новини
Если не будут внесены изменения в Конституцию, то назначение нового директора ГБР может быть обжаловано в суде

Если не будут внесены изменения в Конституцию, то назначение нового директора ГБР может быть обжаловано в суде, - Попович

Президент, Попович, Труба, Конституцыонный Суд, ГБР, Зеленский, Законопроект о ГБР, Директор ГБР

Председатель ОО "УОПД: Демократия через право" Ростислав Попович считает, что если Конституционный суд не даст своего заключения относительно конституционности полномочий Президента назначать директора ГБР, то назначение нового руководителя может быть обжаловано в суде.

Об этом он сказал в комментарии Українським Новинам.

"На сегодняшний день много противоречий и все ждут заключения Конституционного суда по изменениям в Конституцию относительно полномочий президента. Да, на сегодняшний день есть проблема. У президента исключительные полномочия согласно Конституции и на сегодняшний день есть основания говорить о легитимности назначения как директора ГБР, так и директора НАБУ. То есть, если этот вопрос не будет урегулирован, то легитимность руководителей этих правоохранительных органов будет поставлена под вопрос. Поэтому, нужно смотреть, будет ли заключение КС к тому моменту, когда Рада проголосует за законопроект о ГБР. Если будет это заключение, то фактически смогут в легитимный способ назначить нового директора ГБР, если его не будет, то снова же будет большой вопрос, который снова открывает путь к обжалованию назначения директора ГБР или и.о.", - сказал он.

По его словам, идея полной перезагрузки ГБР не новая.

"О перезагрузке руководящего состава ГБР говорили на протяжении длительного времени. То есть, это не новая идея и такие правки в законопроекте появились не просто так, поскольку после парламентских выборов все говорили о перезагрузке правоохранительных органов. Это не новость, просто была дискуссия о том, целесообразно ли это делать и когда это делать. Если говорить о креатуре Романа Трубы, то мягко говоря, он не справляется со своей деятельностью. Мы видим только пиар, борьбу с РГК и нежелание создавать дисциплинарную комиссию", - уверен эксперт.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский хочет установить единоличную форму правления ГБР.

 

Больше новостей о: Президент Попович Труба Конституцыонный Суд ГБР Зеленский Законопроект о ГБР Директор ГБР

Архив
Новости
Путин и Макрон обсудили нормандскую встречу 18:56
Нацполиция и налоговая расследуют деятельность компаний-контрабандистов природного газа в Украину 18:25
Елена Зеленская. Фото: Vogue
Первой леди в Украине зарплату не платят, - Елена Зеленская рассказала, чем зарабатывает 18:23
Оппозиционность к Зеленскому увеличивает шансы Кличко на президентских выборах, – Сазонов 18:04
Фото дня: Под зданием МИД в центре Киева пасут коз 17:56
больше новостей
В Украине занялись проверкой пенсионных дел 06:01 Инфографика
НБУ повысил гривну после выходных: официальный курс валют на 18 ноября 06:00
В Киеве в зале игровых автоматов зарезали человека 09:05
Рекордное падение доллара: эксперт спрогнозировал дальнейший курс 11:03
Не хватает мощностей: Рябошапка об уголовных делах против Ахметова и Коломойского 17:15
больше новостей
Кабмин снял ограничения на рост тарифов на отопление и горячую воду 19:29
Министр образования Новосад заявила, что учителей в Украине слишком много 16:17
В Украине занялись проверкой пенсионных дел 06:01 Инфографика
Не хватает мощностей: Рябошапка об уголовных делах против Ахметова и Коломойского 17:15
Суд назначил лингвистическую экспертизу речи Порошенко на СНБО 12:50
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok