Если не будут внесены изменения в Конституцию, то назначение нового директора ГБР может быть обжаловано в суде, - Попович

Если не будут внесены изменения в Конституцию, то назначение нового директора ГБР может быть обжаловано в суде

Председатель ОО "УОПД: Демократия через право" Ростислав Попович считает, что если Конституционный суд не даст своего заключения относительно конституционности полномочий Президента назначать директора ГБР, то назначение нового руководителя может быть обжаловано в суде.

Об этом он сказал в комментарии Українським Новинам.

"На сегодняшний день много противоречий и все ждут заключения Конституционного суда по изменениям в Конституцию относительно полномочий президента. Да, на сегодняшний день есть проблема. У президента исключительные полномочия согласно Конституции и на сегодняшний день есть основания говорить о легитимности назначения как директора ГБР, так и директора НАБУ. То есть, если этот вопрос не будет урегулирован, то легитимность руководителей этих правоохранительных органов будет поставлена под вопрос. Поэтому, нужно смотреть, будет ли заключение КС к тому моменту, когда Рада проголосует за законопроект о ГБР. Если будет это заключение, то фактически смогут в легитимный способ назначить нового директора ГБР, если его не будет, то снова же будет большой вопрос, который снова открывает путь к обжалованию назначения директора ГБР или и.о.", - сказал он.

По его словам, идея полной перезагрузки ГБР не новая.

"О перезагрузке руководящего состава ГБР говорили на протяжении длительного времени. То есть, это не новая идея и такие правки в законопроекте появились не просто так, поскольку после парламентских выборов все говорили о перезагрузке правоохранительных органов. Это не новость, просто была дискуссия о том, целесообразно ли это делать и когда это делать. Если говорить о креатуре Романа Трубы, то мягко говоря, он не справляется со своей деятельностью. Мы видим только пиар, борьбу с РГК и нежелание создавать дисциплинарную комиссию", - уверен эксперт.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский хочет установить единоличную форму правления ГБР.