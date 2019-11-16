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  • Болельщики сборной Сербии не верят в своих футболистов: билеты на матч против Украины не расходятся
16 ноября 2019, суббота, 14:03 62 Инфографика
Спорт 2019-11-16T14:07:14+02:00
Українські Новини
Болельщики сборной Сербии не верят в своих футболистов: билеты на матч против Украины не расходятся

Болельщики сборной Сербии не верят в своих футболистов: билеты на матч против Украины не расходятся

Спорт, Футбол, Шевченко Андрей, УЕФА Евро-2020, Украинская ассоциация футбола, УАФ, Сербия-Украина

Болельщицкого ажиотажа вокруг предстоящего в воскресенье футбольного матча в отборочном турнире к финальной части Чемпионата Европы УЕФА Евро-2020 между национальными сборными командами Сербии и Украины не наблюдается. По крайней мере, такой вывод можно сделать из информации на специализированном сайте по продаже билетов на предстоящую игру.

Футбольные пропуска на стадион "Райко Митич", который вмещает 51 тысячу зрителей, за сутки до матча доступны абсолютно во все сектора. Цена билетов – в диапазоне от 400 до 1,2 тыс сербских динаров (90 – 280 грн). Следует подчеркнуть, что, например, на игру Лиги Чемпионов УЕФА, в которой местный клуб "Црвена звезда", для которого данная арена является домашней, через 10 дней будет принимать мюнхенскую "Баварию", билеты раскуплены на 75%. А стоимость оставшихся в продаже пропусков на матч команд там достигла 20 тыс динар (более 4,5 тыс грн).

В зеленый цвет окрашены сектора с доступными для продажи билетами

При этом, если для нашей команды эта встреча фактически является формальностью: дружина Андрея Шевченко за 2 игровых дня до окончания отборочного турнира заняла первое место в отборочной группе, то для сербской сборной он принципиален по нескольким аспектам. Во-первых, у хозяев поля ещё остаются минимальные шансы "зацепиться" за второе место в группе "В", которое дает право напрямую получить путевку в финальный турнир Евро-2020. А, во-вторых, игроки сборной Сербии надеются отомстить команде Украины за разгромное поражение, которое они потерпели во Львове со счетом 0-5.

Из соображений безопасности Украинская ассоциация футбола, по договоренности с Футбольным союзом Сербии, приняла решение не продавать нашим болельщикам билеты на трибуны белградского стадиона "Райко Митич". Напомним, что ранее сербы отказались от своей квоты билетов на первый поединок соперников на "Арене Львов".

Кстати, в минувший четверг Сербия, из-за наказания УЕФА, играла в Белграде против Люксембурга (3:2) при пустых трибунах. На матче присутствовали только дети до 14 лет и сопровождавшие их взрослые. Наказание на встречу с Украиной носит условный характер.

Больше новостей о: Спорт Футбол Шевченко Андрей УЕФА Евро-2020 Украинская ассоциация футбола УАФ Сербия-Украина

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