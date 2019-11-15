Учебная платформа "Экошкола" от АО "Фармак" вошла в активную фазу

15 ноября учебная платформа "Экошкола" от крупного производителя лекарственных средств компании "Фармак" (Киев) вошла в активную фазу.

Об этом говорится в сообщении компании.

"Более 100 зарегистрированных школьников начнут обучение, присоединиться к ним могут все желающие ученики. Во время "Экошколы" школьники получат современные знания на темы энергосбережения, изменения климата, биоразнообразия, связей в природе, играя в настольные и подвижные экоигры. Также они изучат основы проектного менеджмента и разработают экопроекты для своих школ. Всеукраинская общенациональная экологическая платформа "Экошкола" принимает заявки по адресу ecoschool.com.ua. Каждый школьник 6-11 класса может зарегистрироваться на платформе дистанционного обучения и пройти обучение в "Экошколе"", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, занятия будут проходить дистанционно, ученики смогут пройти 12 лекционных занятий, сдать контрольные тесты и отправить нам домашние задания.

Также в течение учебного года будут организованы интересные вебинары с участием лучших экспертов по экологии Украины.

"Во время "Экошколы" школьники получат современные знания на темы энергосбережения, изменения климата, биоразнообразия, связей в природе, играя в настольные и подвижные экоигры. Также они изучат основы проектного менеджмента и разработают экопроекты для своих школ. Чтобы присоединиться к проекту, необходимо подать индивидуальную заявку на участие, а впоследствии и по желанию сформировать команду активистов школы, лично пройти все этапы обучения, выполнить командные домашние задания и представить на конкурс экологический проект. Победители примут участие в первом экофестивале, который состоится в апреле 2020 года", - говорится в сообщении.

Цель проекта "Экошкола" – объединить и создать экологический актив молодежного сообщества, популяризировать экологический образ жизни среди молодежи и повысить культуру ресурсо- и энергосбережения.

Согласно сообщению, три лучших экопроекта от школ получат финансовую поддержку на реализацию от «Фармак», при этом все участники получат подарки и сертификаты от организаторов.

"”Фармак” реализует проект “Экошкола” уже два года подряд. За это время он показал свою эффективность. Более 200 учеников из Киева и Шостки прошли обучение и изменили свое отношение к окружающей среде. Они стали амбассадорами экологической культуры в Украине. Сегодня мы хотим дать такую возможность всем школьникам Украины. Поэтому “Экошкола” переходит в онлайн. Каждый сможет получить знания о нынешнем состоянии экологии и способах, как сделать лучше свою жизнь, свою школу, город, Украину. Весь мир уже переходит на зеленую сторону, внедряя энергосберегающие технологии, отказываясь от пластика, используя альтернативные виды энергии. “Фармак” как европейская компания также следует принципам устойчивого развития. Мы делаем эффективные лекарственные средства доступными каждому. Мы заботимся об уменьшении влияния на окружающую среду у себя на производстве и занимаемся улучшением состояния экологии в Украине", – подчеркнула руководитель департамента внешних коммуникаций АО "Фармак" Елена Зубарева,

Пилот проекта "Экошкола" успешно реализован в Шостке, где расположен департамент по производству АФИ АО "Фармак". Его участниками стали 9 школ города. В рамках проекта учащиеся 8-11 классов прошли образовательный курс, который длился 8 месяцев, по глобальным теоретическим экологическим вопросам и научились применять полученные знания на практике.

В 2019 году "Фармак" расширил границы экологического проекта "Экошкола" и привлек к нему 10 школ Киева.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году по сравнению с 2017 годом "Фармак" увеличил прибыль на 25,2%, или на 211 млн гривен, до 1,05 млрд гривен.

В 2018 году выручка компании увеличилась на 8,8%, или на 534 млн гривен, до 6,6 млрд гривен по сравнению с 2017 годом.

Продукция компании экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.

На предприятии функционируют 20 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.

14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.

С 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.