Бойко хочет дать по 1 га земли каждому украинцу, кто ранее не получал земельный пай

Тайное принятие земельной реформы без учета интересов миллионов людей несет риски социальных потрясений. Об этом в эфире программы "Право на власть" в четверг, 14 ноября, заявил Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За життя" Юрий Бойко, сообщает официальный портал политсилы.

"У нас 6 млн получили паи. А 10 млн га земли нераспаеваны и почти 10 млн людей не получили эти паи. Они смотрят на тех, кто получил и кто имеет возможность продать эти паи, и говорят: а мы чем хуже?" - сказал Юрий Бойко.

Он привел пример из своей беседы с жителями села.

"В селе ко мне подходили врачи и учителя и спрашивали: а чем я отличаюсь от работника совхоза или колхоза, почему им дали, а мне не дали? Такая же ситуация и в городах. Поэтому в проголосованном монобольшинством законопроекте №2178-10 заложен раскол общества. Это колоссальная политическая провокация, ведь люди, которые могут продать землю, станут врагами тех, у кого этой земли нет. Непонимание этого закона и недовольство людей показывает и социология. Поэтому, прежде всего, надо распаевать 10 млн га государственной земли", - подчеркнул оппозиционный политик.

Также Юрий Бойко рассказал о главной проблеме фермеров, у которых есть земля.

"60% из них имеют от 1 до 10 тыс. гектаров. И они уже подсчитали, что, если будет рынок земли в предложенном сейчас виде, они смогут выкупить только треть за собственные средства. Они не имеют больших денег, которые есть у компаний, пролоббировавших этот законопроект под руководством структур Сороса и транснациональных корпораций", - пояснил депутат.

Юрий Бойко добавил, что практически все фракции, кроме "Слуги народа", были против открытия рынка земли.

"Комитет тайно собирался для рассмотрения, и всё это напоминало какую-то детективную историю. Поэтому все встали на дыбы, ведь поняли, что за этим кроется большой обман. По Конституции каждый человек имеет право на земельный надел. И завтра суды будут завалены исками, причем люди будут правы. Без юридических гарантий, без урегулирования всех проблемных вопросов, на скорую руку и тайно такую ​​важную реформу, как земельная, проводить нельзя - это прямой путь к социальным потрясениям", - предостерег Сопредседатель фракции оппозиционеров.