Гороскоп покупок на сегодня: что нельзя покупать в пятницу

Помимо подробного гороскопа на сегодня астрологи дали советы, какие покупки в пятницу будут самыми удачными, а с какими стоит повременить. Список благоприятных покупок становится особенно актуален с наступлением Черной пятницы. Также вы можете проверить, насколько удачным был ваш выбор товаров накануне.

Что советуют покупать астрологи 15 ноября

механические приборы и оборудование

бытовые инструменты: ножи, ножницы, молотки

Какие товары не стоит покупать 15 ноября

любые красивые вещи

стильная одежда

вещи зарубежного производства

дорогостоящие товары

фотоаппараты

оборудование для видеосъемки

предметы религиозного значения

Как сообщали Українські Новини, Черная пятница - рай для шопоголиков - проходит в пятницу в период с 23 по 29 ноября и привязана ко Дню благодарения в США, который отмечается в последний четверг ноября. В этот день открывается сезон рождественских покупок и магазины устраивают большие распродажи. Посмотрите, что готовят украинские участники и какие будут скидки. Также полезными будут советы для удачного шопинга.

Тем временем ​украинцы все чаще покупают в интернете, потому что так дешевле.