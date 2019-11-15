Семейный скандал в "Слуге народа", Скорпионс спел с хипстером возле фуникулера

Украинским школьникам введут новый предмет "Основы семьи". На нем будут рассказывать об опасностях добрачного секса, как правильно выбрать мужа или жену и чем хорошо православие. Спецкурс уже пробуют на 120 школах, а потом сделают его факультативным для старшеклассников.



Семейный скандал во фракции "Слуги народа". Депутат Анна Скороход прямо с трибуны в Раде обвинила власти в репрессиях. Вчера арестовали ее гражданского мужа по запросу России еще от 2017 года. Там его обвиняют в банковском мошенничестве и незаконном выводе средств. Скороход считает, что ее стали преследовать за отказ голосовать за рынок земли. Вы, наверное, ее помните по ситуации, когда она расплакалась прямо в зале Рады, когда не приняли ее поправку.



Глава фракции Арахамия в ответ обвинил Скороход в коррупции - она, мол, предлагала другим депутатам деньги, чтобы они помогли решить вопрос мужа. Арахамия пообещал изгнать Скороход из фракции.



Музей Голодомора повесил на выставке плакат, где выдал "городскую легенду" о расстрелянном съезде кобзарей за правду. Даже активный борец с коммунистами Вятрович не может подтвердить, что такой съезд был и его участники расстреляны. Почитайте, что об этой легенде пишет Википедия или посмотрите кино Олеся Санина 2013 года. Похоже, у нас появился свой аналог фейкового подвига 28 панфиловцев.



Рада приняла госбюджет на 2020 год с рекордным количеством голосов – 279. Кроме "слуг" за него проголосовала группа "За будущее". Самое интересное в бюджете – курс гривны. Заложено, что средний курс гривны к доллару в следующем году будет 27 гривен. Но это еще не точно, ведь в этом году обещали 28,5, а получили 25!



Если вы заплатили Нетфликсу за подписку или отдали 3 доллара Ютубу чтобы не видеть рекламы, готовьтесь раскошелиться снова. Слуга народа хочет ввести налог на видеосервисы и даже заставить платить Фейсбук с Инстаграммом. Удастся ли с глобальных компаний стянуть хоть гривну – неизвестно, потому что у них с трудом выбивают платежи даже такие влиятельные страны как Германия и Франция.

Лидер Scorpions неожиданно появился возле киевского фуникулера и спел один из своих хитов вместе с хипстером, который аккомпанировал ему на уличном фортепьяно. Рядом с легендой распиарился также Кличко, разместив его в своем твиттере.



Несмотря на приближение календарной зимы, тепло не отступает.



Kiss peace love

Денис Иванеско

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