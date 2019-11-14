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14 ноября 2019, четверг, 21:03 31
Экономика 2019-11-14T21:03:23+02:00
Українські Новини
"Новая почта" купила 10 дефибрилляторов для своих офисов и отделений в 7 городах

"Новая почта" купила 10 дефибрилляторов для своих офисов и отделений в 7 городах

Почта, Новая почта, отделение
Новая почта. Фото: novaposhta
Новая почта. Фото: novaposhta

Логистическая компания "Новая почта" купила 10 дефибрилляторов для своих офисов и отделений в 7 городах Украины.

Об этом на пресс-конференции сообщил директор "Новой почты" Александр Бульба.

Он объяснил закупку дефибрилляторов заботой о здоровье сотрудников (компания обеспечила медицинскую страховку 18 тыс. своих работников) и клиентов компании и добавил, что толчком стало успешное использования дефибриллятора для помощи посетителю в одном из крупных торговых помещений Киева (речь идет о случае о магазине Rozetka на ул. Степана Бандеры в Киеве летом 2019).

Дефибрилляторы находятся в офисах компании в Киеве и Полтаве, на инновационных сортировочных терминалах в Киеве, Хмельницком и Львове, а также в крупных отделениях в Днипре, Одессе и Харькове.

Программу закупки дефибрилляторов  "Новая почта" намерена развивать в дальнейшем, под нее будут запланированы средства в корпоративном бюджете на 2020 год.

Стоимость закупки и обслуживания 1 дефибриллятора (с тренингом сотрудников) составляет 60 тыс. гривен.

Бульба добавил, что использовать дефибрилляторы по назначению сотрудникам компании еще не приходилось и он надеется, что и не придется.

Как сообщали Українськi Новини, "Новая почта" установила стоимость авиадоставки до тысячи гривен.

Также "Новая почта" намерена оборудовать отделения контейнерами для сбора картонной и полиэтиленовой упаковки. 

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