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  • В Скандинавии после легализации однополых браков значительно снизился уровень самоубийств
14 ноября 2019, четверг, 17:00 19
Мир 2019-11-14T17:01:07+02:00
Українські Новини
В Скандинавии после легализации однополых браков значительно снизился уровень самоубийств

В Скандинавии после легализации однополых браков значительно снизился уровень самоубийств

Геи, Лесбиянки, Однополые браки, Суицид, Однополые пары
Свадьба. Фото: pixabay
Свадьба. Фото: pixabay

Исследователи Датского научно-исследовательского института по предотвращению суицидов и Стокгольмского университета сравнили показатели самоубийств среди ЛГБТ-людей и однополых пар в периоды с 1989 года по 2002 год и с 2003 года по 2016 год. Результаты показали, что после легализации однополых браков количество суицидов среди геев и лесбиянок снизилось на 46%.

Об этом пишет "TheБабель" со ссылкой на "The Guardian".

Исследователи отметили, что законы о правах сексуальных меньшинств значительно снизили у ЛГБТ-людей чувство социальной стигматизации. Именно притеснения и непонимание общества толкало людей на суицид. Исследователи однако добавили, что ЛГБТ-люди все еще остаются более склонными к суицидам, чем гетеросексуалы. Результаты показали, что в однополых браках и союзах погибло вдвое больше людей, чем в разнополых браках.

Согласно отчету 2018 года, в котором сравниваются 35 исследований из 10 стран, молодые ЛГБТ-люди, по крайней мере, в три раза чаще совершают попытки самоубийства, чем их ровесники-гетеросексуалы.

Несмотря на репутацию Скандинавии как прогрессивного лидера по правам ЛГБТ, исследование показало, что почти треть датских мужчин считают секс между двумя мужчинами морально неприемлемым.

Дания стала первой страной в мире, которая разрешила однополые гражданские партнерства. Это произошло в 1989 году. Швеция пошла на такой шаг в 1994 году. В Дании такие браки стали законными в 2012 году, а в Швеции — в 2009 году. Сейчас однополые браки разрешены в 28 странах.


Как сообщали Українські Новини, в мире каждые 40 секунд кто-то совершает самоубийство

Тем временем, австралийская компания будет бороться с самоубийствами в Украине.

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