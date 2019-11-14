"Платформа Бойко" не голосовала за бюджет, поскольку в нем не предусмотрено повышение зарплат и пенсий, – Левочкин

"Платформа Бойко" не голосовала за бюджет, поскольку в нем не предусмотрено повышение зарплат и пенсий, – Лев

Депутат Верховной Рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Сергей Левочкин сообщил, что фракция не поддержала принятие государственного бюджета на 2020 год, поскольку в нем не предусмотрено повышение зарплат и пенсий. Парламентарий уточнил, что в бюджете, принятом парламентом, заложены огромные риски для страны.

Об этом говорится на официальном веб-сайте политика.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" этот проект бюджета не поддержала: в нем не заложены деньги на повышение социальных стандартов, зарплат и пенсий. Бюджетом не предусмотрены ресурсы на экономическое развитие. Такой бюджет фракция ОПЗЖ поддержать не могла", – заявил Левочкин.

Также народный депутат выразил обеспокоенность резким ростом государственного долга, вызванным массовой продажей правительством облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ): "Общая задолженность по ОВГЗ – а это долг каждого украинца – составляет 807 млрд гривен. В 2019 году основными покупателями этих облигаций стали нерезиденты, портфель ОВГЗ в собственности которых с начала года вырос почти на 100 млрд гривен. Это преимущественно "быстрые деньги", спекулятивный капитал, который может быть очень быстро из Украины выведен".

У правительства нет ответа на данный вызов, считает парламентарий: "Мы не понимаем, как правительство собирается решать этот вопрос. И правительство не объясняет, как они будут решать этот вопрос. Поэтому мы видим огромные риски в бюджете следующего года", – пояснил Левочкин.