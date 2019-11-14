Благотворительные фонды должны улучшать коммуникации с населением, – исследование

Украинские благотворительные фонды должны активнее налаживать коммуникации с населением, чтобы повысить уровень доверия украинцев и привлечь больше людей к своим проектам.

Таковы результаты социологического исследования "Благотворительность глазами украинцев", которое проводилось Украинским центром изучения общественного мнения "Социоинформ" по заказу Zagoriy Foundation.

"Лица, нуждающиеся в помощи, обращаются преимущественно к близкому кругу: родным, соседям, коллегам. Лишь каждый пятый искал помощи в благотворительных фондах. Зато потенциальной точкой обращения после обычных людей респонденты называют благотворительные фонды. Очевидно, при большей доступности, прозрачности и открытости именно фонды были бы наиболее комфортным благодетелем для нуждающихся", - делаю вывод авторы исследования.

Согласно полученным данным, 47% респондентов обращались за помощью к родственникам, по 23% - к соседям и местным депутатам, 21% - к местным органам власти и лишь 19% - к благотворительным фондам.

"Респонденты колеблются, действительно ли благотворительные фонды оказывают помощь на постоянной основе, открыты ли они к сотрудничеству с общественностью и понимают ли потребности общества", - говорится в отчете социологов.

Исследователи советуют фондам вводить образовательные программы и сотрудничать со школами, популяризировать различные формы благотворительности, распространяемую информацию делать более доступной и удобной, знакомить людей с важными социальными проблемами и возможными способами их решения, демонстрировать достижения и результаты деятельности. Кроме того, фондам стоит найти локальных лидеров, которые пользуются доверием людей и смогут взять на себя работу с населением.

"Филантропические организации уже созрели для того, чтобы не только реализовывать благотворительные проекты, но и повышать популярность помощи людям как таковой. Например, вопросами распространения благотворительности в мире занимается Ford Foundation. Меня радует, что направление деятельности нашего фонда "Культура благотворительности" попадает в этот тренд", - отмечает Катерина Загорий, исполнительный директор Zagoriy Foundation.

По ее словам, людям важно донести, что к деятельности благотворительных фондов может подключиться любой желающий, а не только сотрудники этих организаций.

"Мы хотим показать это на примере проекта Щедрий вівторок, который является частью глобального движения Giving Tuesday и в этом году пройдет 3 декабря. Есть несколько простых способов присоединиться к деятельности фондов, участвующих в проекте. Все они доступно расписаны на сайте Щедрого вівторка, каждый желающий может выбрать подходящий ему способ", - рассказывает Катерина Загорий.

Украина присоединилась к движению Giving Tuesday в 2018 году и стала 154 страной, участвующей в нем. Инициаторами "Щедрого вiвторку" выступили фонды Zagoriy Foundation, "Таблеточки" и "Клуб Добродіїв", а также Украинский форум благотворителей. "Щедрий вівторок" был признан самым успешным запуском локального проекта международного движения Giving Tuesday в 2018 году. Ежегодно движение собирает на благотворительные цели около 100 млн долларов по всему миру.

Zagoriy Foundation основан в 2015 году семьей бизнесменов и меценатов Загорий, которые являются совладельцами фармацевтической компании "Дарница". Фонд ведет работу в трех основных направлениях: культура здоровья, культура искусства и культура благотворительности.