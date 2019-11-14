Музей Голодомора распространяет в Раде ложь о "расстрелянном съезде кобзарей"

12 ноября Музей Голодомора презентовал в Верховной Раде Украины выставку "Голодомор: уничтожение идентичности" ко Дню памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов. Среди других экспонируемых объектов был представлен стенд "Кобзарство", на котором размещена псевдоисторическая ложная информация о якобы "расстрелянном большевиками съезде кобзарей" в Харькове.

Информационный стенд "Кобзарство" в Раде. Фото: Алексей Мустафин

"В начале ХХ века новый этап своего развития переживало кобзарское искусство как украинский культурный феномен. Сочетая философское мышление, христианскую мораль и образ жизни, его носители, кобзари, продолжали столетние традиции. Путешествуя по Украине, общаясь с людьми, они исполняли псалмы, исторические песни о героическом прошлом и настоящем Украины, моральных ценностях и любви.

После оккупации Украины большевиками власти издали постановление "О запрете попрошайничества (кобзарства)" и пытались утверждать репертуар. А в начале 1930-х гг. в Харькове состоялся так называемый "художественный съезд" кобзарей, из которого около 400 исполнителей вместе с детьми поводырями были вывезены из города и уничтожены. Тех кобзарей, которые остались в живых, арестовали и отправили в тюрьму. Некоторые из них, например, Степан Пасюга, умерли в годы Голодомора.

За несколько лет почти полностью исчезли старосветская бандура и способ игры на ней, а на смену ей пришли гармошки, балалайки и баяны. Так аутентичная традиция кобзарского исполнения как феномен была уничтожена", - говорится в тексте, размещенном на стенде.

Как заявили в Музее Голодомора, "выставка рассказывает о культуре и науке, быте и потенциале Украины, которые были ликвидированы или деформированы российским оккупационным режимом". Выставка продлится до 22 ноября 2019 года.

В ходе презентации выставки первый заместитель генерального директора Музея Голодомора Ирина Батырева заявила: "В течение 1 года голодом было убито более 7 млн человек. Голодомор стал расправой Москвы над украинцами, чтобы не допустить выхода Украины из состава СССР. Геноцид украинской нации заключался в физическом убийстве украинцев, унижении языка и культуры, фальсификации истории, ликвидации целых учреждений и изъятии имен национальных героев. Верховная Рада является местом для экспонирования этой выставки, ведь политические лидеры должны объединить общество, чтобы выстоять перед вызовами современности и предотвратить повторение преступления геноцида".

Уточним, по состоянию на 2019 год документально подтвержденных сведений о "расстрелянном съезде" нет, что подтвердили бывшие директора Отраслевого государственного архива Службы безопасности Украины Владимир Вятрович и Игорь Кулик.

По утверждению старшего научного сотрудника Национального музея Тараса Шевченко и историка Олега Магдича не существуют документальные подтверждения этого события. Магдич подчеркнул "Документов (о расстреле) - нет! История о "кобзарском съезде" базируется исключительно на устных показаниях".

По мнению канадского историка Сергея Екельчика, расстрел кобзарей у Казачьей Лопани является легендой, что происходит из книги Соломона Волкова "Свидетельства: Воспоминания Дмитрия Шостаковича", изданной в 1979 году на английском языке в США.

В частности, Екельчик отметил, что настоящей причиной исчезновения лирников и кобзарей с украинских улиц и сельских дорог в 1930-х годах являются масшабные государственные кампании, проводимые советской властью, например коллективизация, внедрение паспортов в городах, аресты странствующих музыкантов за незаконное попрошайничество и т.п.

По мнению журналиста и историка Вахтанга Кипиани именно это и стало основой для легенды.

Единственными источниками о "съезде расстрелянных кобзарей" являются 2 зарубежных источника. В 1939 году в Лондоне вышла книга русского эмигранта из белого движения Шостаковича. "В середине 1930-х годов, - написал он, - Первый всеукраинский конгресс лирников и бандуристов был провозглашен, и все народные певцы вынуждены были вместе собираться и дискутировать о своем будущем.... Они приехали на конгресс со всей Украины, из маленьких забытых сел. Несколько сотен их присутствовало на конгрессе. Это был живой музей, живая история Украины, все ее песни, ее музыка, ее поэзия. И вот почти всех их расстреляли, почти все эти жалобные певцы были убиты".

Об этом съезде "расстрелянных кобзарей" писал и сотрудник IRD, нанятый ОУН для написания книги "Жатва скорби" за 80 тыс. долларов Роберт Конквест: "Популярная в народе национальная культура столетиями поддерживалась в украинском селе бардами, воспетыми Шевченко кобзарями, которые, путешествуя от села к селу, зарабатывали на жизнь исполнением старинных народных песен и переводом народных баллад. Они постоянно напоминали крестьянам об их свободном и героическом прошлом. Это "нежелательное явление" теперь было подавлено. Кобзарей созвали на съезд и, собрав их там всех вместе, арестовали. По имеющимся сведениям, многих из них расстреляли - в этом была своя логика, потому что от них было мало пользы в лагерях принудительного труда".

Отметим, что никто из живших кобзарей и исследователей кобзарского искусства композиторов не подтверждал этого события. К примеру, широко известный украинский исследователь искусства кобзарей и бандуристов Михаил Полотай отрицал истории об уничтожении кобзарей, говорил, что это "выдумки буржуазной пропаганды, съезда в середине тридцатых не было".

Известный кобзарь Андрей Бобырь также говорил, что "все это басни". Другие кобзари старшего поколения (Евгений Адамцевич, Александр Маркевич, Григорий Ильченко, Георгий Ткаченко) отрицали все эти истории.

Газета "Правда" от 16 апреля 1939 года

Газета "Правда" от 21 апреля 1939 года

На самом деле Центральный комитет Всесоюзной коммунистической партии (большевиков) издал следующие постановления: "О запрете попрошайничества", "Об утверждении репертуара в учреждениях НКО" (народного комиссариата образования), "Положение об индивидуальной и коллективной музыкант-исполнительной деятельности".

А именно советская власть боролась не с украинскими кобзарями и лирниками, а с нищенством и попрошайничеством. Кобзари в своем большинстве являлись пожилыми слепцами, которые "Христа ради" пели на базарах и ярмарках и тем зарабатывали на жизнь.

Поэтому они были определены в состав творческих коллективов, где не было нужды попрошайничать, и получали заработную плату "от кровавых большевиков". Сейчас Музей Голодомора называет это "уничтожением национального кода".