"Протеже" экс-нардепа Юрия Крука Олег Ющенко может стать новым замминистра инфраструктуры, – Молчанов

В конкурсе на занятие должности замминистра инфраструктуры участвует "непростой парень" Олег Ющенко, который тесно связан с семейством скандального экс-нардепа Юрия Крука. В своей декларации молодой бизнесмен Ющенко указал целое состояние: дорогие автомобили, элитные часы, квартиры, 5 га земли. И хотя соответствующего опыта работы у кандидата нет, его шансы на победу в конкурсе – очень высокие.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил политический эксперт Кирилл Молчанов.

По его словам, Олега Ющенко на эту должность явно лоббирует семейство бывшего нардепа Юрия Крука, у которого есть свои интересы в сфере строительства инфраструктурных объектов в Одесской области.

"Они взялись за еще один новый проект – продавливание Ющенко на должность в министерстве. Для Круков Ющенко, очевидно, будет работать "страховкой" и заниматься лоббированием некоторых решений касательно портов в Одесской области. Поскольку именно они представляют для семьи стратегический интерес", – заявил эксперт.

Он добавил, что у Олега Ющенко нет ни соответствующего образования, ни опыта работы, чтобы претендовать на столь высокую должность. Поэтому его победа в конкурсе будет очевидно необоснованной, а это угрожает репутации нового Кабмина, который в последнее время и так страдает от постоянных скандалов из-за сомнительных назначений.

"Видимо, новому Кабмину недостаточно скандалов с назначениями случайных людей. Шансы у парня высокие, даже несмотря на то, что у него нет необходимых опыта работы, знаний в данной сфере и понимания как, грубо говоря, укладывается асфальт. До участия в "конкурсе", его трудовая деятельность сводилась к номинальному управлению компаниями, которые предоставляют услуги в сфере медицины и страхования – "ИНТО" и "Инто-Сана". На деле ими управляет Вячеслав Крук – сын бывшего народного депутата нескольких созывов Юрия Крука", – сообщил Кирилл Молчанов.

Политический эксперт также прокомментировал имущество Олега Ющенко, которое он задекларировал перед подачей документов на участие в конкурсе. В этом перечне – целый автопарк дорогих автомобилей (в том числе, Lamborghini), коллекция часов (среди которых Rolex), несколько квартир в Киеве и 5 га земли прямо на территории аэропорта Борисполь.

"У Ющенко есть солидный кусок земли в 5 га прямо на территории аэропорта Борисполь. Актив очень интересный и используется он по прямому назначению. Культурно это называется "организация коммерческих процессов с целью получения прибыли", а по факту это банальная сдача территорий в аренду государству", – рассказал эксперт.

Отметим, что Юрий Крук был народным депутатом много лет подряд – во II, III, IV, V, VI, VII созывах. За это время политик неоднократно менял "политическую ориентацию": был депутатом от "Батькивщины" и "Партии регионов". В разное время в ВРУ Крук курировал вопросы морского и речного транспорта, строительства, занимался развитием украинских портов и инфраструктуры. Когда Юрий Крук занимал должность вице-мэра Ильичевска (сейчас Черноморск), под его руководством в Одесской области был построен мост за 217 млн грн. Сейчас НАБУ проводит расследование о превышении затрат на постройку указанного моста.