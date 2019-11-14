Дмитрий Розенфельд: Вырастили целое поколение молодых людей, которые ни дня в своей жизни не работали

Экономический и политический маркетолог Дмитрий Розенфельд рассказал о новой странной профессии "активист" и о том, как эти реформаторы на самом деле работают. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Выкормили и вырастили целое поколение молодых людей со странной профессией - Активист, что называют себя реформаторами та агентами никому не ведомых змин, которые ни дня в своей жизни не работали, жили счет очень мутных денег из невнятных источников, типа "Демократического института Демократии по развитию демократии" и единственное что они умеют - это учить всех остальных как быть честными и делать псевдоскромные фотки под пафосными постами. Сами при этом, обрастая квартирами, должностями и непонятно откуда взявшимися деньгами.

При этом, совершенно непонятно чьи, а главное какие интересы они отстаивают в ходе этой деятельности. Именно стратегические интересы, а не пустословие стиля - "Я красти не дам!".