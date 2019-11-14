Прокурор Бердянской местной прокуратуры попался на взятке в $10 тысяч, - Варченко

Государственное бюро расследований (ГБР) задержало прокурора Бердянской местной прокуратуры по подозрению в получении взятки в размере 10 тыс. долларов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры, передают Українськi Новини.

"В среду, 13 ноября 2019 года, под процессуальным руководством Генеральной инспекции Генеральной прокуратуры Украины следователи Государственного бюро расследований при оперативном сопровождении Службы безопасности Украины пресекли противоправную деятельность прокурора Бердянской местной прокуратуры, который требовал и получил через посредника взятку в размере 10 тыс. долларов США за непривлечение лица к уголовной ответственности и прекращение оказания давления на хозяйственную деятельность последнего", - сказано в нем.

На данный момент проводятся неотложные следственные действия в рамках досудебного расследования уголовного преступления по признакам ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса.

Заместитель директора ГБР Ольга Варченко на своей странице в социальной сети Facebook отметила, что ГБР задержало прокурора. Она добавила, что деньги прокурор принимал не лично, а через посредника - своего тестя.

Взятка прокурору. Фото: facebook.com/ol.varchenko

Как сообщали Українськi Новини, ГБР задержало 2 прокуроров по подозрению в получении 5 тыс. долларов взятки от предпринимателя в Киеве. Также суд арестовал имущество Мунтяна и не дает ему пользоваться iPhone.

Кроме того, треть прокуроров ГПУ не прошли переаттестацию. Также прокурор избил посетителя прокуратуры в Киеве.

Тем временем в Киеве начальника отделения прокуратуры заметили пьяным за рулем.