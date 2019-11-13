"Укртранснефть" получила от российской "Транснефти" компенсацию в €4,2 млн

С мая по ноябрь оператор нефтетранспортной системы компания "Укртранснефть" получила от компании "Транснефть" (Россия) часть компенсации в размере 4,17 млн евро за попадание нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений в украинский участок нефтепровода "Дружба".

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.



"С мая по ноябрь АО "Укртранснефть" получило 4,2 млн евро от ПАО "Транснефть" за резервирование мощностей нефтетранспортной системы в связи с попаданием в украинский участок нефтепровода "Дружба" нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений. Эта сумма неокончательная, поскольку "Транснефть" продолжает резервировать мощности "Укртранснефти", - говорится в нем.



Согласно сообщению, размер платежей определяется в рамках действующих договорных отношений и зависит от остатка объемов некачественной российской нефти в нефтетранспортной системе Украины по состоянию на первое число каждого месяца, под которые российская нефтетранспортная компания резервирует мощности "Укртранснефти".



В сообщении напоминается, что из-за попадания хлорорганики в нефтепровод "Дружба" российскую нефть отказались принимать в Словакии и Венгрии, куда транспортирует нефть "Укртранснефть".



В связи с этим компания была вынуждена приостановить транзит с 25 апреля до 11 мая 2019 года, а также - с 17 до 21 мая 2019 года, при этом остановка транспортировки нефти в страны ЕС не повлияла на объемы транзита российской нефти в апреле, но существенно сказалась на объемах мая.



"Укртранснефть" ежедневно проверяет качество нефти, поступающей из России вместе с международной Сюрвейерской компанией SGS, и не фиксировала повторных случаев поступления загрязненной нефти в украинский участок нефтепровода "Дружба".



Как сообщали Українськi Новини, россияне выплатили "Укртранснефти" 3,5 млн евро за испорченную нефть.



Тем временем качество нефти из США проверила "Укртранснефть" и начала ее транспортировку.