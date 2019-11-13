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13 ноября 2019, среда, 16:30 258
Политика 2019-11-13T16:31:05+02:00
Українські Новини
Киевсовет предлагает закрепить украинский язык жестов на законодательном уровне

Киевсовет предлагает закрепить украинский язык жестов на законодательном уровне

Верховная Рада, Киевсовет, Украинский язык, Минкультуры, Язык жестов
Рука. Фото: pexels
Рука. Фото: pexels

Депутаты Киевсовета обратились к Верховной Раде, Кабинету министров и Министерству культуры Украины с просьбой как можно скорее урегулировать вопрос о функционирование языка жестов, который в Исландии принято считать государственным, в Украине, чтобы права у всех граждан были равными.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского городского совета.

"Люди, которые пользуются языком жестов, не всегда свободно могут общаться на нем в быту, общественной или политической жизни и быть услышанными. Конечно, это ограничивает их права и возможности в обучении, коммуникации, доступе к услугам. Именно поэтому язык жестов нуждается в поддержке на законодательном уровне. Государство должно включать в общественную жизнь ту часть своих граждан, которая общается жестами", — отметил инициатор обращения, депутат Киевсовета Вадим Сторожук.

Принятие закона поддержало 85 депутатов.

По мнению депутатов, принятие такого закона повысит статус языка жестов как полноценного средства общения, а также закрепит условия, которые позволят людям, использующим язык жестов, наряду с другими реализовывать свои права.

Как сообщали Українські Новини, на чтении 12 ноября Рада поддержала запрет пластиковых пакетов с 2022 года.

Напомним, в Министерстве образования сообщили, что к следующему году Украина закроет все русскоязычные школы.

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