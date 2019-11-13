На Днепропетровщине задержали серийного автовора, а в Одессе украли 36 кустов можжевельника

На Днепропетровщине задержали серийного автовора

В Першотравенске Днепропетровской области оперативники разоблачили мужчину, причастного к 10 кражам из автомобилей, сообщает "Днепр час". Проанализировав все заявления и сообщения, поступившие в полицию с конца августа, правоохранители пришли к выводу, что к серии краж причастен один человек. Все свои преступления злоумышленник совершал по следующей схеме: выбирал автомобили одной марки, оставленные у подъездов многоэтажек и необорудованные сигнализацией. Предметом посягательства становились аккумуляторы, магнитолы, компрессоры. Правоохранители отработали рынки, автомагазины, гаражные кооперативы. И в результате нашли ранее судимого жителя Першотравенска, причастного к кражам. Ранее мужчина уже отбывал наказание в местах лишения свободы за совершение аналогичного преступления. 12 ноября злоумышленника задержали и доставили в отделение полиции. Проводятся мероприятия по установлению и возвращению владельцам похищенного имущества.

Под Днипром 19-летняя девушка торговала наркотиками из автомобиля

12 ноября в полицию поступило сообщение о том, что на одной из улиц Кривого Рога продают наркотики. В ходе проверки правоохранители обнаружили подозрительный автомобиль, в котором находилась девушка с запрещенными веществами. У 19-летней местной жительницы сотрудники полиции изъяли 199 трубочек с кристаллическим веществом, похожим на метамфетамин. Злоумышленнице грозит уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком до 10 лет, сообщает "Днепр час".

Прокатил полицейского на капоте: в Днипре водитель нарушил ПДД на 5 лет тюрьмы (фото)

В Днипре 11 ноября водитель автомобиля "ГАЗ" провез полицейского на капоте. Об этом сообщает "Наше місто". Сотрудники полиции остановили автомобиль, который не пропустил человека на пешеходном переходе. Один из патрульных сделал замечание водителю. В ответ водитель начал движение и провез полицейского на капоте около 30 метров. У сотрудника полиции ушиб обеих ног. Водителю грозит ограничение свободы сроком до 5 лет.

На Сумщине браконьер убил дикую козу

Осуществляя надзор за дорожным движением, инспекторы Тростянецкого отделения полиции остановили автомобиль "ВАЗ-2101", за рулем которого находился 30-летний мужчина. Кроме него, в салоне находился еще один пассажир. При осмотре транспортного средства патрульные обнаружили 2 охотничьих ружья и тушу дикой козы. Как пояснил сам водитель, ружье приобрел для собственных нужд и как раз сейчас возвращается с охоты, где подстрелил дикую козу. О запрете охоты в ночное время он знал, но все равно пошел на нарушение закона. Тушу животного передали охотничьему обществу, оружие изъято и направлено на исследование. Как выяснилось, должным образом было зарегистрировано только одно из ружей. В случае, если вина мужчины будет доказана, ему грозит штраф или ограничение свободы до 3 лет с конфискацией средств охоты, сообщает "Ваш шанс".

В Николаеве раскурочили новый тротуар и выломали металлический столбик

В одном из микрорайонов Николаева раскурочили новый тротуар, застеленный плиткой, сообщают "Новости N". Причиной акта вандализма, по всей видимости, стало желание выкорчевать установленный здесь и забетонированный металлический столбик, который можно сдать в металлолом. В результате новое покрытие оказалось разбито.

Фото: novosti-n

Злоумышленники украли из парка Одессы 36 кустов можжевельника

Неизвестные озеленились за счет Одесского парка, сообщает "odessa.net.ua". Всего неделю назад в Одном из парков Одессы было высажено 36 кустов можжевельника. Уже вчера живой изгороди на месте не оказалось. Кому-то она оказалась "нужнее". Злоумышленники, видимо, сочли, что на их участке кусты будут смотреться лучше, чем в парке либо решили заработать за его счет. Они выкопали растения с корнями и унесли их.

Фото: odessa.net.ua