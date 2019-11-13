В Киеве из-за акций протеста полиция усилила охрану правительственного квартала

В то время, как Верховная Рада на пленарном заседании в среду рассмотрит законопроект №2178 о запуске рынка земли в первом чтении, полиция усилила охрану правопорядка в правительственном квартале в Киеве.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы киевской полиции, передают Українськi Новини.

Указывается, что несколько политических партий и общественных организаций в правительственном квартале начали проведение акций с массовым участием граждан.

Для обеспечения общественной безопасности и порядка работники структурных подразделений Главного управления Национальной полиции в Киеве и военнослужащие Национальной гвардии заступили на дежурство в усиленном режиме.

Правоохранители призывают организаторов и участников мероприятий соблюдать нормы действующего законодательства, не нарушать общественный порядок и способствовать полицейским в исполнении ими служебных обязанностей.

В то же время, движение по улице Грушевского, согласно сервису google.maps, затруднено. В частности, огромная пробка образовалась от метро Арсенальная в направлении здания Верховный Рады.

Пробки в Киеве. Фото: google.maps

Как сообщали Українські Новини, также сегодня более 3 тысяч пайщиков требуют от Верховной Рады отменить мораторий на продажу земли.

Тем временем в Минэкономразвития считают, что при снятии моратория на продажу земли в Украине один ее гектар будет продаваться на уровне $2200.

Ранее Кабмин предлагал Раде снять мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения с 1 октября 2020 года. В свою очередь президент Владимир Зеленский обещал референдум по рынку земли.