Millstone&Co стала эксклюзивным советником по покупке 100% корпоративных прав и привлечению международных инвестиций в "Петро-Консалтинг"

Инвестиционная компания Millstone&Co выступила эксклюзивным советником по покупке 100% корпоративных прав и привлечению международных инвестиций в ООО "Петро-Консалтинг", которое является владельцем специального разрешения на использование недр, выданного Государственной службой геологии и недр, с целью добычи литиевых руд (промышленная разработка

месторождения).

Об этом говорится в пресс-релизе компании, передают Українські Новини.

Сделка по покупке корпоративных прав ООО "Петро-Консалтинг" осуществлялась с целью дальнейшего привлечение международных инвесторов для выполнения программы работ по добыче полезных ископаемых, предусмотренных условиями Специального разрешения и договором с Госслужбой геологии и недр, в том числе в соответствии с международными стандартами JORC.

О спросе на литий в мире рассказал представитель Millstone&Co в Украине Максим Шинкаренко.

"Исторически, основное конечное использование лития было в промышленности, включая использование в производстве стекла и керамики, смазках, синтетическом каучуке, фармацевтических препаратах, очистке воздуха и т. д. В 2017 году промышленное применение по-прежнему составляло большую часть спроса на литий. Однако это положение дел меняется благодаря использованию лития в аккумуляторах электромобилей. В последние годы литий все чаще используется в аккумуляторах, используемых в портативных устройствах: компьютерах, мобильных телефонах, а также в электроинструментах, камерах и многих других электронных приборах. Теперь спрос на литий смещается в сторону электрической мобильности, что включает в себя, конечно, электромобили, а также электрические автобусы, велосипеды, мотороллеры и т. д", - отметил Шинкаренко.

По оценкам экспертов, в 2027 году спрос на литий достигнет 1,4 млн. тонн LCE (эквивалент карбоната лития), что означает шестикратное увеличение по сравнению с потреблением лития в 2017 году.

По данным Millstone&Co, потребление лития будет по-прежнему зависеть от новых энергетических секторов, особенно сектора EV (электромобили).

Прогнозируется, что потребление лития перезаряжаемыми батареями будет расти на 27% в год в период с 2017 по 2027 год, достигнув 1,2 млн. тонн LCE в 2027 году.

Международные эксперты консалтинговой компании McKinsey прогнозируют, что производство электромобилей в мире достигнет более 26 миллионов штук к 2030 году: на Китай будет приходиться 15 миллионов электромобилей (56% рынка), на Европу - 7 миллионов (26% рынка) и США - 3 миллиона (12% рынка).