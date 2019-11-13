В Тихий океан вытекает радиоактивный плутоний: ядерный могильник США дал трещину

"США предали Маршалловы острова, вызвав очередную ядерную катастрофу", - с таким заголовком в Los Angeles Times вышла статья о том, что в бетонном куполе, которым накрыт радиоактивный могильник на Маршалловых островах, появилась пробоина, через которую в Тихий океан просачивается радиоактивный плутоний.

Как пишет mind со ссылкой на издание, в этом могильнике захоронены радиоактивные отходы, которые накапливались в США во времена ядерных испытаний периода холодной войны - в общем 3100000 куб. фут, это примерно объем 35-ти олимпийских бассейнов.

В период с 1946 по 1958 год США взорвали 67 ядерных бомб на Маршалловых островах, потом собрали облученный и зараженный грунт с поверхности островов в одну из воронок, которая осталась после ядерного взрыва, смешали ее с бетоном и залили бетоном сверху. Полученный могильник назвали the Tomb, или "Гробница".

Однако из-за глобального потепления, подъема уровня моря и повышение температур могильник дал трещину. В нее попадает вода, вымывает плутоний в море. Уровень океана на Маршалловых островах повышается на 7,62 мм ежегодно.

Чиновники на Маршалловых островах уже обратились к США за помощью, но Вашингтон заявил, что ответственность за "Гробницу" теперь несут Маршалловы Острова.

"Как так может быть, чтобы купол стал наш? Мы этого не хотим. Мы не строили это. Мусор внутри него не наш, а их", - возмутилась президент Республики Маршалловы острова Хильда Хейне.

В могильнике захоронены не только облученный местный грунт и радиоактивный металлолом из других тихоокеанских полигонов, но и 130 тонн зараженной земли из американского штата Невада.

Исследование, проведенное учеными Колумбийского университета в июле этого года, показало, что уровень радиации на Маршалловых островах выше, чем в Чернобыле.

Лидеры Республики утверждают, что США неоднократно предоставляли неправдивые данные относительно масштабов этой экологической катастрофы.

Ученые Колумбийского университета за последние 15 месяцев осуществили 5 поездок на острова и фиксировали там как в природе, так и у местных жителей признаки серьезного поражения радиацией.

"Маршалловы острова является жертвой двух крупнейших угроз, стоящих перед человечеством - ядерного оружия и изменения климата, - отметил Майкл Джеррард , ученый-юрист юридического факультета Колумбийского университета. - Соединенные Штаты несут полную ответственность за ядерные испытания, и их выбросы в большей степени способствуют изменению климата, чем выбросы любой другой страны ".

В конце века острова и "Гробница" могут оказаться затопленными, считают эксперты. Под давлением воды бетонный купол треснет, открыв путь ядерным отходам в Тихий океан.

Напомним, ученые придумали, как сделать человека неуязвимым к радиации.