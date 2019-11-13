Гороскоп на сегодня: кому не стоит гнаться за легкими деньгами, а кому с финансами повезет

13 ноября – благоприятный день для общения и строения планов. Неплохо в среду не упускать из сферы мозга ясность мыслей. Эмоции будут не самым лучшим форматом бесед и дискуссий. Что приготовили астрологи на середину недели, читайте в ежедневном гороскопе.

Овен (март 21 - апрель 20)

Среда для овнов пройдет даже лучше, чем иногда пятница – если не зазнаваться из-за своего успеха. Но это правда, вы на высоте и можете побаловать себя вкусным ужином.

Телец (апрель 21 - май 21)

Недопонимание случается даже между друзьями. Главное, не обижаться, все мы люди и у всех свои чувства.

Близнецы (май 21 - июнь 21)

Звезды не помогут близнецам исправить ошибки, так что придется попотеть. Истинное понимание наступит и будет очень больно.

Рак (июнь 22 - июль 22)

Соберись, тряпка, и действуй. Чем дольше вы будете себя расшатывать, тем дольше будете страдать. Не тратьте время на бесполезные вещи – и вашей целеустремленности можно будет только позавидовать.

Лев (июль 23 - август 23)

В среду вокруг львов будет царить дисциплина. Не злоупотребляйте, есть люди злопамятные.

Дева (август 24 - сентябрь 22)

Блаженный день для продуктивной работы, но ваша лень может соблазнить ваше тонкое восприятие реальности. Не поддавайтесь.

Весы (сентябрь 24 - октябрь 23)

Весы преуспеют в финансовых вопросах. И вам будет море по колена. Главное не переусердствовать, если вы азартный человек.

Скорпион (октябрь 24 - ноябрь 22)

Странный день, – подумают скорпионы в среду. Весь день вас может сопровождать ощущение, что люди сошли с ума. Не пытайтесь найти правду.

Стрелец (ноябрь 23 - декабрь 21)

В среду перед стрельцами откроются разные возможности, которые ни в коем случае нельзя упустить. Возьмите ситуацию в свои руки, от этого зависит течение вашего успеха в ближайшие дни.

Козерог (декабрь 22 - январь 20)

Козерогам стоит убраться в квартире или доме, грандиозно. Конечно, это не решит ваши глубокие психологические проблемы, но эмоциональное напряжение спадет.

Водолей (январь 21 - февраль 19)

Общение и активность в коллективе поможет водолеям в среду. Главное, не использовать сарказм.

Рыбы (февраль 20 - март 20)

Не наступайте на те же грабли. Не соблазняйтесь на легкие деньги. Мыслите шире и вам откроются новые горизонты.