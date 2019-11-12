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12 ноября 2019, вторник, 13:56 1832
Верховная Рада и партии 2019-11-12T14:10:29+02:00
Українські Новини
Рада приняла за основу несогласованный с Еврокомиссией законопроект №2233

Рада приняла за основу несогласованный с Еврокомиссией законопроект №2233

Электроэнергия, Верховная Рада Украины, Рынок электроэнергии, Законопроект №2233
Верховная Рада. Украинское Фото
Верховная Рада. Украинское Фото

Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №2233 "О внесении изменения в Закон Украины "О рынке электрической энергии". А именно законопроект поддержали фракции "Слуга народа" (233 голоса "за"), "Оппозиционная платформа - За жизнь" (30), депутатская группа "За майбутнє" (15) и 17 внефракционных народных депутатов. Ни одного голоса за этот законопроект не дали фракции "Европейская солидарность", "Голос" и "Батьківщина".

Об этом сообщило интернет-издание "Обозреватель".

Во время обсуждения в сессионном зале, сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко отметила, что законопроект №2233 противоречит директивам Европейского Союза.

"Мы ожидали, что будет реакция на вопрос от нашей фракции, как этот законопроект коррелируется с директивами Европейского Союза. Мы не услышали об этом ни слова. Мы услышали об отопительном сезоне. Мы не услышали ни одного слова о других вопросах, которые коррелируется с решениями последними Совета безопасности ООН и Верховной Рады Украины предыдущего созыва по стране-агрессору. О том, что сегодня идет торговля на крови с Россией электроэнергией", – заявила Геращенко.

Против принятия законопроекта выступил и заместитель председателя парламентского комитета по энергетике и ЖКХ Алексей Кучеренко (фракция "Батьківщина"). По его словам, против этого законопроекта выступают европейские партнеры Украины.

"Этот законопроект нельзя назвать о внесении изменений в закон о рынке электроэнергии. Он об отмене рынке электроэнергии, так правильно назвать. Тезис второй. Когда попал в яму, прежде всего надо перестать копать дальше, это основной завет для всех реформаторов. Сегодня продолжается попытка копать эту яму дальше. Меня очень удивило, когда премьер-министр, который был на этом заседании, сказал, что, по его информации, Еврокомиссия и евроенергетическое сообщество поддерживают этот законопроект. Это полная ерунда. Есть абсолютно обратной отзыв, подписан он господином Копачем (секретарем европейского Энергетического сообщества)", – проинформировал Кучеренко.

Напомним, ранее Американская торговая палата в Украине призвала снять с рассмотрения законопроект "О внесении изменения в Закон Украины "О рынке электроэнергии" (№2233), поскольку он отменяет реформу энергорынка и может помешать синхронизации украинской энергосистемы с европейской.

Первая энергетическая ассоциации Украины (ПЭАУ) заявила, что принятие этого законопроекта вернет ручное регулирование в электроэнергетике и отменит реформу рынка электроэнергии. Европейская Бизнес Ассоциация выразила обеспокоенность тем, что важные для энергетической отрасли законопроекты были одобрены Комитетом Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ с нарушением регламентных норм.

31 октября президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец на своей странице в Facebook заявил, что голосование за законопроект №2233 покажет, сколько депутатов работает в интересах государства, а сколько – в интересах бизнесмена Игоря Коломойского.

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