подписаться на рассылку
24.35 24.65
26.8 27.3
˟
  • Новости
  • Политика
  • Экс-мэр Ирпеня Карплюк дискредитирует прокуратуру, чтобы избежать наказания за коррупцию, - Дмитрунь
12 ноября 2019, вторник, 12:41 4
Политика 2019-11-12T12:42:11+02:00
Українські Новини
Экс-мэр Ирпеня Карплюк дискредитирует прокуратуру, чтобы избежать наказания за коррупцию, - Дмитрунь

Экс-мэр Ирпеня Карплюк дискредитирует прокуратуру, чтобы избежать наказания за коррупцию, - Дмитрунь

Владимир Карплюк, Мэр Ирпеня, Юрий Дмитрунь

Экс-мэр Ирпеня Владимир Карплюк с помощью "черного пиара" пытается дискредитировать Киево-Святошинскую местную прокуратуру, чтобы помешать расследованию коррупции и "теневых схем" в городе.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель прокуратуры Юрий Дмитрунь, пишет КП в Украине.

"В последнее время представители старой власти Ирпеня начали против меня неправомерные информационные атаки. Экс-мэр Ирпеня Владимир Карплюк всеми возможными способами пытается дискредитировать меня и Киево-Святошинскую местную прокуратуру, распуская грязные сплетни и ложную информацию в подконтрольных ему СМИ", - пишет прокурор.

По его словам, причиной подобных манипуляций стала деятельность прокуратуры, направленная на противодействие произволу местной власти и возбуждение нескольких дел против Владимира Карплюка.

"Выполняя свои профессиональные обязанности и выполняя общегосударственный курс на борьбу с коррупцией и теневыми схемами, Киево-Святошинский местная прокуратура инициировала несколько громких дел против экс-мэра Ирпеня и его команды. Оставшись без протекции "сверху" Карплюк и его команда "Новые лица" не могут давить на прокуратуру, поэтому используют методы "черного" пиара", - считает Дмитрунь.

Он также призвал общество и СМИ не поддаваться на манипуляции и "черный пиар" Карплюка, а также тщательно проверять всю информацию о деятельности местной прокуратуры.

"Любые информационные нападения со стороны скандального экс-мэра абсурдны и не имеют никаких доказательств и оснований. В своей деятельности я руководствуюсь исключительно законами Украины, но не поддаюсь никаким угрозам и манипуляциям. Я обращаюсь к независимым журналистам с просьбой внимательно отслеживать и проверять поступающую информацию. Никакие информационные атаки не станут препятствием для достижения справедливости ", - подчеркнул Юрий Дмитрунь.

Больше новостей о: Владимир Карплюк Мэр Ирпеня Юрий Дмитрунь

Архив
Новости
Экс-мэр Ирпеня Карплюк дискредитирует прокуратуру, чтобы избежать наказания за коррупцию, - Дмитрунь 12:41
Адвокат обвинил судей Антикоррупционного суда в предвзятости 12:26
СБУ следит за Медведчуком, его женой и группой депутатов оппозиции, - журналист 12:13
Митинг возле Рады
Между двух огней: Сразу два митинга по вопросам продажи земли проходят возле стен Рады 12:09
Скриншот заседания Рады.
Платформа Бойко, Батькивщина, "ЕС" и "За будущее" - против рынка земли 12:00
больше новостей
Гривна побила мировой рекорд: чего ожидать от курса валют 05:30
СМИ поймали на первой лжи харьковского губернатора 11:45
В Украине начался набор людей на экспедицию в Антарктиду: требуются повара, биологи и врачи 20:21
Алексей Гончаренко. Скриншот видео facebook.com/alexeygoncharenko
Видео дня: Гончаренко случайно бросил землю сам в себя 00:03
Если Украина выйдет из "минских соглашений", с России снимут санкции, - Арахамия 11:43
больше новостей
В Украине начался набор людей на экспедицию в Антарктиду: требуются повара, биологи и врачи 20:21
Украинцы могут требовать перерасчет из-за проблем с отоплением и горячей водой: какие есть нормы 05:59
Гривна побила мировой рекорд: чего ожидать от курса валют 05:30
В Украину пытались завезти зараженные турецкие помидоры 17:33
Бывшего зама Гонтаревой Писарука задержали 23:37
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok