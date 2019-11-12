Экс-мэр Ирпеня Карплюк дискредитирует прокуратуру, чтобы избежать наказания за коррупцию, - Дмитрунь

Экс-мэр Ирпеня Владимир Карплюк с помощью "черного пиара" пытается дискредитировать Киево-Святошинскую местную прокуратуру, чтобы помешать расследованию коррупции и "теневых схем" в городе.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель прокуратуры Юрий Дмитрунь, пишет КП в Украине.

"В последнее время представители старой власти Ирпеня начали против меня неправомерные информационные атаки. Экс-мэр Ирпеня Владимир Карплюк всеми возможными способами пытается дискредитировать меня и Киево-Святошинскую местную прокуратуру, распуская грязные сплетни и ложную информацию в подконтрольных ему СМИ", - пишет прокурор.

По его словам, причиной подобных манипуляций стала деятельность прокуратуры, направленная на противодействие произволу местной власти и возбуждение нескольких дел против Владимира Карплюка.

"Выполняя свои профессиональные обязанности и выполняя общегосударственный курс на борьбу с коррупцией и теневыми схемами, Киево-Святошинский местная прокуратура инициировала несколько громких дел против экс-мэра Ирпеня и его команды. Оставшись без протекции "сверху" Карплюк и его команда "Новые лица" не могут давить на прокуратуру, поэтому используют методы "черного" пиара", - считает Дмитрунь.

Он также призвал общество и СМИ не поддаваться на манипуляции и "черный пиар" Карплюка, а также тщательно проверять всю информацию о деятельности местной прокуратуры.

"Любые информационные нападения со стороны скандального экс-мэра абсурдны и не имеют никаких доказательств и оснований. В своей деятельности я руководствуюсь исключительно законами Украины, но не поддаюсь никаким угрозам и манипуляциям. Я обращаюсь к независимым журналистам с просьбой внимательно отслеживать и проверять поступающую информацию. Никакие информационные атаки не станут препятствием для достижения справедливости ", - подчеркнул Юрий Дмитрунь.