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11 ноября 2019, понедельник, 17:27 31
Силовые структуры 2019-11-11T17:27:22+02:00
Українські Новини
Экс-чиновника "Укрзализныци" подозревают в растрате 50 млн гривен

Экс-чиновника "Укрзализныци" подозревают в растрате 50 млн гривен

Растрата, Укрзализныця, Растрата денежных средств

Служба безопасности Украины сообщила бывшему чиновнику акционерного общества "Укрзализныця" о подозрении в растрате 50 млн гривен предприятия.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.

"Оперативники спецслужбы установили, что бывший руководитель одного из региональных филиалов "Укрзализныци" инициировал вопрос передачи в аренду имущества акционерного общества по заниженной процентной ставке. Он, в частности, сдал часть помещений гостиницы "Экспресс" в Шевченковском районе Киева", - сказано в нем.

Отмечается, что его действия привели к нанесению экономического ущерба государству, что подтверждено проведенной экспертизой.

На данный момент документируются другие факты противоправной деятельности подозреваемого.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины, фигуранту дела объявлено о подозрении.

Продолжается досудебное следствие.

Как сообщали Українські Новини, детективу НАБУ сообщили подозрение о растрате на Харьковском бронетанковом заводе.

Тем временем суд арестовал имущество экс-депутата Ищенко, подозреваемого в завладении 20 млн гривен "Укрзализныци".

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