Авиакомпания SkyUp запустила рейс "Львов - Париж"

Авиакомпания SkyUp 9 ноября запустила рейс из Львова в Париж (Франция). Об этом говорится в сообщении международного аэропорта "Львов", передают Українські Новини.

Рейс PQ 811 вылетел из Львова в 15:05.

Компания будет осуществлять полеты по средам и субботам.

Вылет из Львова запланирован на 15:05 (прилет в Париж - 16:55), из Парижа - на 17:55 (прилет во Львов - в 21:25).

Рейс выполняется в аэропорт "Бове".

Стоимость билета на рейс из Львова в Париж стартует от 1 425 гривен, назад - от 1 671 гривны.

Как сообщали Українські Новини, авиакомпания SkyUp запустила рейс "Львов - Шарджа (ОАЭ)" с 26 октября.

Авиакомпания SkyUp начала работу с апреля 2018 года.

Она является дочерним предприятием туристического оператора Join Up.

Авиакомпания была зарегистрирована в июне 2017 года.