Авиакомпания SkyUp запустила рейс "Львов - Париж"

Авиакомпания SkyUp 9 ноября запустила рейс из Львова в Париж (Франция). Об этом говорится в сообщении международного аэропорта "Львов", передают Українські Новини. Рейс PQ 811 вылетел из Львова в 15:05. Компания будет осуществлять полеты по средам и субботам. Вылет из Львова запланирован на 15:05 (прилет в Париж - 16:55), из Парижа - на 17:55 (прилет во Львов - в 21:25). Рейс выполняется в аэропорт "Бове". Стоимость билета на рейс из Львова в Париж стартует от 1 425 гривен, назад - от 1 671 гривны. Как сообщали Українські Новини, авиакомпания SkyUp запустила рейс "Львов - Шарджа (ОАЭ)" с 26 октября. Авиакомпания SkyUp начала работу с апреля 2018 года. Она является дочерним предприятием туристического оператора Join Up. Авиакомпания была зарегистрирована в июне 2017 года.