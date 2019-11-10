подписаться на рассылку
24.35 24.65
26.8 27.3
˟
10 ноября 2019, воскресенье, 11:02 335
Транспорт 2019-11-10T12:06:16+02:00
Українські Новини
Авиакомпания SkyUp запустила рейс "Львов - Париж"

Авиакомпания SkyUp запустила рейс "Львов - Париж"

SkyUp

Авиакомпания SkyUp 9 ноября запустила рейс из Львова в Париж (Франция). Об этом говорится в сообщении международного аэропорта "Львов", передают Українські Новини.

Рейс PQ 811 вылетел из Львова в 15:05.

Компания будет осуществлять полеты по средам и субботам.

Вылет из Львова запланирован на 15:05 (прилет в Париж - 16:55), из Парижа - на 17:55 (прилет во Львов - в 21:25).

Рейс выполняется в аэропорт "Бове".

Стоимость билета на рейс из Львова в Париж стартует от 1 425 гривен, назад - от 1 671 гривны.

Как сообщали Українські Новини, авиакомпания SkyUp запустила рейс "Львов - Шарджа (ОАЭ)" с 26 октября.

Авиакомпания SkyUp начала работу с апреля 2018 года.

Она является дочерним предприятием туристического оператора Join Up.

Авиакомпания была зарегистрирована в июне 2017 года.

Больше новостей о: SkyUp

Архив
Новости
Разумков сложил полномочия лидера "Слуги народа" 13:11
Арахамия допускает ротацию некоторых министров 13:08
Лесные пожары в Калифорнии: киностудию Warner Brothers эвакуировали 13:00
Арахамия назвал имя "безальтернативного" кандидата на должность главы "Слуги народа" 12:37
В Киеве начался съезд "Слуги народа", на котором хотят переизбрать главу партии 12:17
больше новостей
Телевизор под запретом: в 2020 году в Украине подвергнется кодировке спутниковый сигнал 15:25 Пресс-релиз
Россия сорвала разведение войск в Петровском, - штаб ООС 14:21
Доллар по 24 отменяется: финансист спрогнозировал курс гривны 05:50
ДТП под Киевом. Фото: Информатор.
Под Киевом BMW вылетел на встречную и протаранил четыре автомобиля 20:23
ООН приняла резолюцию против героизации нацизма, которую не поддержали Украина и США 14:12
больше новостей
Международный суд ООН решил рассмотреть иск Украины против России о финансировании терроризма 17:39
Зарплата Гончарука "перевалила" за 60 тысяч гривен из-за его интенсивного труда 06:50 Документ
Должников за коммуналку не будут выпускать за границу и введут арест имущества 07:00
Только 5,1% жителей "Л/ДНР" хотят, чтобы Донбасс был частью Украины, как прежде 17:12
ГБР и Генпрокуратура допросили Саакашвили 14:27
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok