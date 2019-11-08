подписаться на рассылку
24.35 24.65
26.85 27.35
˟
08 ноября 2019, пятница, 20:41 5
Происшествия 2019-11-08T20:41:40+02:00
Українські Новини
В Киеве 14 человек отравились поминальным коловом с сальмонеллами в "Бюджет-кафе"

В Киеве 14 человек отравились поминальным коловом с сальмонеллами в "Бюджет-кафе"

Отравление, Отравление в Киеве

В киевском заведении "Бюджет-кафе" четырнадцать человек подхватили острую кишечную инфекцию во время поминального обеда. Об этом сообщается на сайте Главного управления  Государственной службы Украины по вопросам безопасности продуктов питания и защиты потребителей.

Поминки состоялись в конце октября. Все пострадавшие, в том числе один ребенок, ели первые, вторые блюда, закуски и салаты.

В заведении общественного питания уже проведена проверка. В ходе проверки были выявлены нарушения закона Украины о требованиях к безопасности и качеству пищевых продуктов. Сотрудникам кафе выдано предписание об устранении нарушений.

Кроме того, проверяющие отобрали 4 пробы пищевых продуктов для проведения лабораторных исследований. Результаты показали, что патогенные микроорганизмы - сальмонеллы и колиформные бактерии - содержались в поминальном коливе - блюде из злаков, которое является главным на поминках.

На основании результатов анализов кафе обязали временно приостановить работу с пищевыми продуктами.

Главное управление Госслужбы направило письмо в адрес Святошинского управления полиции о принятии необходимых мер, предусмотренных ст. 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм).

Как сообщали Українські Новини, полсотни детей отравились в школьной столовой Одессы, а в Николаевской области дети массово отравились в детсаду. Ранее ГосЧС предупредила украинцев о массовых отравлениях по Украине полуфабрикатами, шаурмой и едой из кафе.

Больше новостей о: Отравление Отравление в Киеве

Архив
Новости
В Киеве 14 человек отравились поминальным коловом с сальмонеллами в "Бюджет-кафе" 20:41
ДТП, тянучки и стоящие трамваи: в Киеве образовались огромные пробки в пятницу вечером 20:23
Завод по сжиганию мусора построят в Краматорске 20:21
В больнице умер раненый вчера в зоне ООС украинский военный 20:10
На Прикарпатье река изменила цвет и покраснела 20:06
больше новостей
Кому пересчитают пенсии, а кто останется без прибавки в декабре: полный список 05:58
У Ахметова предлагают увеличить на 90% стоимость электроэнергии для населения 10:22
Гривна окрепла по НБУ: официальный курс валют в четверг 05:55
Подрыв авто на Житомирской трассе. Фото: полиция
В Киеве из-за смертельного подрыва авто объявлен план "Перехват": первые подробности 23:52
Трамп хотел услышать от Зеленского всего три слова, - дипломат 10:14
больше новостей
Международный суд ООН решил рассмотреть иск Украины против России о финансировании терроризма 17:39
Кому пересчитают пенсии, а кто останется без прибавки в декабре: полный список 05:58
У Ахметова предлагают увеличить на 90% стоимость электроэнергии для населения 10:22
Прокурором Волынской области назначен кум заместителя Рябошапки 16:28
Драка Геруса и Ляшко. Скриншот: Ukranews.com/YouTube
Ляшко устроил драку с Герусом в Борисполе, защищая бизнес Ахметова 21:15
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok