В Киеве 14 человек отравились поминальным коловом с сальмонеллами в "Бюджет-кафе"

В киевском заведении "Бюджет-кафе" четырнадцать человек подхватили острую кишечную инфекцию во время поминального обеда. Об этом сообщается на сайте Главного управления Государственной службы Украины по вопросам безопасности продуктов питания и защиты потребителей.

Поминки состоялись в конце октября. Все пострадавшие, в том числе один ребенок, ели первые, вторые блюда, закуски и салаты.

В заведении общественного питания уже проведена проверка. В ходе проверки были выявлены нарушения закона Украины о требованиях к безопасности и качеству пищевых продуктов. Сотрудникам кафе выдано предписание об устранении нарушений.

Кроме того, проверяющие отобрали 4 пробы пищевых продуктов для проведения лабораторных исследований. Результаты показали, что патогенные микроорганизмы - сальмонеллы и колиформные бактерии - содержались в поминальном коливе - блюде из злаков, которое является главным на поминках.

На основании результатов анализов кафе обязали временно приостановить работу с пищевыми продуктами.

Главное управление Госслужбы направило письмо в адрес Святошинского управления полиции о принятии необходимых мер, предусмотренных ст. 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм).

Как сообщали Українські Новини, полсотни детей отравились в школьной столовой Одессы, а в Николаевской области дети массово отравились в детсаду. Ранее ГосЧС предупредила украинцев о массовых отравлениях по Украине полуфабрикатами, шаурмой и едой из кафе.