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08 ноября 2019, пятница, 19:02 543 Документ
Транспорт 2019-11-08T19:03:13+02:00
Українські Новини
Николаевский морпорт фактически парализован из-за "Укрзализныци"

Николаевский морпорт фактически парализован из-за "Укрзализныци"

Укрзализныця, Николаевский морпорт, Сисайд Терминал

Николаевский морской порт, входящий в тройку крупнейших портов Украины, в данный момент фактически парализован. Компания "Сисайд Терминал", обеспечивающая услуги подачи-уборки вагонов стивидорам, заявила о вынужденной остановке работы с 17:00 8 ноября. Причиной называется противоправные действия со стороны Публичного акционерного общества (ПАО) "Укрзализныця".

Об этом сообщила компания "Сисайд Терминал".

Ежесуточно в порту разгружается около 500 вагонов. Если ситуация не будет урегулирована в ближайшее время, говорят представители оператора, уже через сутки порт ожидает коллапс. Автомобильные перевозки не способны обеспечить необходимый объем грузопотока. На некоторых станциях уже введена конвенция и прекращена подача вагонов, следующих в Николаевский порт.

В пресс-релизе, распространенном компанией, причиной остановки называется системное давление со стороны АО "Укрзализныця" на частного оператора. В частности, компания "Сисайд Терминал" заявляет о блокировании руководством АО "Укрзализныця" проведения технических осмотров локомотивов, а также об отказе предоставить право локомотивам компании выходить на пути общего пользования. В пресс-релизе отмечается, что, используя статус монополиста, не подписывая необходимые документы, чиновники "Укрзализныци" искусственно создали ситуацию, когда частная компания оказалась технически неспособна обеспечивать работы по доставке вагонов от станции "Николаев-Грузовой" на подъездные пути порта.

"В результате действий АО "Укрзализныця" в транспортном парке компании "Сисайд Терминал" из 9 локомотивов всего 2 могут выезжать на пути общего пользования. Однако и они ограничены действиями АО "Укрзализныця" в передвижении к территории порта, доступ к которой возможен только через железнодорожные пути общего пользования (парк Николаев Рудный станции Николаев-Грузовой) и выезд на которые запрещен для тепловозов ООО "Сисайд Терминал", - говорится в документе.

Как отметили в компании "Сисайд Терминал", возможность предотвратить подобное развитие ситуации у руководства отрасли была: письма-обращения с описанием проблемы были направлены компанией в Министерство инфраструктуры Украины, Администрацию морских портов Украины, Офис Президента и т.д. Ответ был получен только от Министерства инфраструктуры. В МИУ отметили, что "перечисленные проблемы не относятся к компетенции Мининфраструктуры".

В порту ожидают реакции на ситуацию со стороны министра инфраструктуры Владислава Криклия и премьер-министра Алексея Гончарука, декларировавших поддержку развития частного бизнеса в Украине.

Напомним, профсоюзы Николаевского морпорта провели акцию под Офисом Президента, призывая главу государству вмешаться в конфликт с "Укрзализныцей", чреватый остановкой работы порта.

По словам руководитель профсоюза работников оператора порта Романа Панюкова, конфликт с "Укрзализныцей" вызван тем, что частный оператор "Сисайд Терминал" стал конкурентом государственного монополиста.

В частности, АО "Укрзализныця", пользуясь статусом монополиста, уже 4 месяца безосновательно отказывается продлевать договор об эксплуатации железнодорожного подъездного пути, на базе которого осуществляется подача-уборка вагонов со станции "Николаев-Грузовой" собственными локомотивами оператора.

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